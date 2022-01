Remdamasis savo, kaip buvusio prezidento, prerogatyva, D. Trumpas siekė neleisti paviešinti dokumentų bei telefoninių pokalbių išklotinių, kurie gali būti susiję su riaušėmis Kapitolijuje.

Perduoti nacionaliniame archyve saugomus dokumentus prašo Specialusis komitetas, tiriantis eksprezidento šalininkų smurtą.

D. Trumpas, kaltinamas pakurstęs ataką prieš JAV Kongresą, prašė Aukščiausiojo Teismo sustabdyti gruodį federalinio apeliacinio teismo paskelbtos nutarties vykdymą. Apeliacinis teismas atmetė buvusio valstybės vadovo prašymą neleisti paviešinti dokumentų bei telefoninių pokalbių išklotinių, kurie gali būti susiję su Kapitolijaus šturmu.

Aukščiausiasis Teismas aštuoniais balsais prieš vieną paliko galioti apeliacinio teismo nutartį. Už tai, kad nutarties vykdymas būtų sustabdytas, balsavo tik konservatyviojo sparno teisėjas Clarence'as Thomasas.

Tarp dokumentų, kurių perdavimą siekė blokuoti D. Trumpas, yra jo vyriausiųjų patarėjų įrašai ir pastabos jo atstovei spaudai.

Tarp daugiau nei 770 medžiagos puslapių yra D. Trumpo buvusio administracijos vadovo Marko Meadowso, buvusio aukšto rango patarėjo Stepheno Millerio ir buvusio Baltųjų rūmų teisininko Patricko Philbino įrašų.

D. Trumpas taip pat tikėjosi blokuoti Baltųjų rūmų darbotvarkės – įrašų apie jo veiklą, keliones, instruktažus ir telefono skambučius – perdavimą.

Be to, D. Trumpas nenori, kad Kongresas pamatytų ir medžiagą, apimančią pastabas jo buvusiai atstovei spaudai Kayleigh McEnany, vieną ranka rašytą pastabą apie sausio 6-osios įvykius ir vieną jo kalbos per mitingą prieš Kapitolijaus šturmą juodraštį.

Tūkstančiai D. Trumpo šalininkų 2021 metų sausio 6-ąją šturmavo Kapitolijų, siekdami užkirsti kelią Kongresui patvirtinti demokrato Joe Bideno pergalę prezidento rinkimuose. Riaušės pareikalavo penkių žmonių gyvybių, nukentėjo dešimtys policijos pareigūnų.

Atstovų Rūmams inicijavus D. Trumpo apkaltą dėl sausio 6-osios riaušių, per prezidento teismo procesą 100 vietų Senate 57 senatoriai, įskaitant septynis jo partijos narius, balsavo, kad jis būtų pripažintas kaltu. Vis dėlto šių balsų nepakako, kad valstybės vadovas būtų pašalintas iš pareigų.