Vokietijos centro dešinieji naujuoju lyderiu išsirinko A. Merkel kritiką

A. Merkel pernai pasitraukė iš pareigų, išdirbusi vyriausybės vadovo poste 16 metų. Ją pakeitė socialdemokratas Olafas Scholzas, subūręs trišalę koaliciją su žaliaisiais ir verslą remiančiais liberalais.

Dėl pralaimėjimo rinkimuose Krikščionių demokratų sąjungai (CDU) teko persigrupuoti: jos nariai tvirtai parėmė tradiciniam dešiniajam partijos sparnui priklausantį 66 metų F. Merzą, siekusį vadovo posto jau trečią kartą.

Vienintelis kandidatas F. Merzas per virtualų partijos suvažiavimą sulaukė 95 proc. iš 980 delegatų paramos. Po balsavimo jis pareiškė esąs „labai sujaudintas“ tokio palaikymo masto.

F. Merzo pergalė nesukėlė nuostabos, nes per ankstesnį partijos balsavimą gruodį jis užtikrintai įveikė du savo varžovus – buvusį aplinkos ministrą Norbertą Roettgeną (Norbertą Rėtgeną) ir buvusį A. Merkel administracijos vadovą Helge Brauną.

CDU šiuo metu laižosi žaizdas po pralaimėjimo O. Scholzo socialdemokratams rugsėjį vykusiuose rinkimuose. Tuomet F. Merzo pirmtakas Arminas Laschetas atvedė partiją prie prasčiausio rezultato jos istorijoje.

„Turime būti stipri opozicija“, – pareiškė F. Merzas ir pažadėjo sėkmingus pasirodymus per virtinę šiemet vyksiančių regioninių asamblėjų rinkimų.

Jis taip pat pažėrė kritikos O. Scholzui, ragindamas naująjį kanclerį laikytis griežtesnės pozicijos tiek dėl Rusijos ambicijų Ukrainoje, tiek dėl privalomo skiepijimo nuo COVID-19.

Naujasis CDU vadovas yra ilgametis A. Merkel oponentas. Jųdviejų priešprieša tęsiasi jau 20 metų, o prasidėjo buvusiai kanclerei išstūmus F. Merzą iš strategiškai svarbaus parlamentinės frakcijos pirmininko posto.

2009 metais jis pasuko iš politikos į finansų sektorių ir tapo milijonieriumi. Per tą laikotarpį F. Merzas ėjo aukštas pareigas keliose stambiose bendrovėse – pavyzdžiui, dirbo vienu iš vadovų investicijų bendrovėje „BlackRock“. Be to, jis užsiėmė teisininko praktika.

Šis tris vaikus auginantis vedęs katalikas, į parlamentą pirmąkart išrinktas 1994 metais, turi du lėktuvus ir pats vieną jų pilotuoja.