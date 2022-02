„Mano kolegos iš Austrijos, Slovakijos ir Čekijos dabar kartu lankosi Luhansko Stanicoje (gyvenvietė prie sąlyčio linijos Luhansko srityje)“, – pareiškė ministras. Pasak jo, ministrai Donbase gali „pamatyti Rusijos agresijos padarinius ir Ukrainos pastangas juos įveikti“.

D. Kuleba pridūrė, kad antradienį visis trys ministrai atvyks į Kijevą.

Jis priminė, kad pirmadienį į Kijevą atskris Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, kuri antradienį taip pat vyks į Donbasą. Be to, antradienį į Ukrainą atvyks Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris ves derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Tai bus pirmas Prancūzijos lyderio vizitas į Ukrainą per 24 metus“, – pabrėžė D. Kuleba. Jis pridūrė, kad kartu su E. Macronu į Kijevą atskris ir Prancūzijos URM vadovas Jeanas Yves`as Le Drianas. Be to, šią savaitę Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis priims Kijeve Lietuvos vyriausybės vadovę Ingridą Šimonytę.

Anot D. Kulebos, didelis Vakarų diplomatų ir aukštų delegacijų vizitų į Kijevą skaičius yra Rusijos „atgrasymo veiksnys“.

Pastaruoju metu Rusija prie Ukrainos sienos sutelkė dešimtis tūkstančių kareivių, o tai sukėlė nerimą, kad Europoje gali prasidėti didelis ginkluotas konfliktas.