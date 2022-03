V. Zelenskis vėl ragina derėtis, Rusija skelbia įžengusi į Mariupolio centrą

Ukrainoje jau daugiau kaip tris savaites vykstant įnirtingoms kovoms tarp ukrainiečių kariuomenės ir įsiveržusių rusų pajėgų, abi šalys derasi, bet per visus jau įvykusius šių derybų ratus pažangos buvo mažai, be to, nė vienas jų nevyko prezidentų lygiu. Abi šalys dėl nesėkmingų derybų kaltina viena kitą.

„Laikas susitikti, kalbėtis, laikas atstatyti teritorinį vientisumą ir teisingumą Ukrainai“, – sakė V. Zelenskis vaizdo pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“.

„Antraip Rusijos nuostoliai bus tokie, kad neatsigaus kelios kartos“, – sakė jis.

Rusijos puolimas didele dalimi tebėra įstrigęs, rusų kariai yra už maždaug 30 km į rytus nuo sostinės Kijevo ir susiduria su įnirtingu pasipriešinimu, sakė vienas JAV gynybos pareigūnas.

Jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos daugiau nepasistūmėjo Ukrainos šiaurės rytuose esančiame apsuptame Charkive ir kad ukrainiečiai taip pat gina šiaurinį Černihivo miestą.

Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija sakė, kad Rusijai sunku aprūpinti savo priešakines pajėgas „net tokiais pagrindiniais dalykais kaip maistas ir degalai“, nes ukrainiečiai atakuoja jų tiekimo linijas.

Rusai Mariupolyje

Tačiau Rusijos Gynybos ministerija penktadienį paskelbė, kad jos armija ir Rytų Ukrainos separatistai pasiekė proveržį daug dienų rusų apšaudomame Mariupolyje ir dabar yra miesto centre.

Separatistų paskelbtos „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) pajėgos, „remiamos Rusijos ginkluotųjų pajėgų, veržia apsuptį ir kovoja... miesto centre“, sakoma ministerijos pareiškime.

Mariupolio meras britų transliuotojui BBC patvirtino, kad susišaudymai pasiekė miesto širdį.

Penktadienį gelbėtojai Mariupolyje vis dar ieškojo šimtų žmonių, įstrigusių po subombarduoto teatro griuvėsiais.

Per Rusijos trečiadienio smūgį teatrui, kur slėpėsi civiliai gyventojai, buvo sunkiai sužeistas vienas žmogus, bet niekas nežuvo, penktadienį pranešė miesto taryba.

Pasak merijos, „iki tūkstančio žmonių“ – daugiausia moterų ir vaikų – glaudėsi slėptuvėje po teatru, kai įvykdyta ataka.

V. Zelenskis nurodė, kad pavyko išgelbėti 130 žmonių ir kad kai kurie jų „sunkiai sužeisti“. Jis pridūrė, kad iš Mariupolio evakuoti 9 tūkst. žmonių.

V. Putino sausumos puolimui susidūrus su įnirtingu ukrainiečių pasipriešinimu, Maskva vis dažniau rengia aviacijos smūgius ir apšaudymus iš didelio atstumo nesirinkdama taikinių.

Ukrainos pietuose esančio Mykolajivo metas Oleksandras Senkevičius feisbuke pranešė, kad okupuoti keli regiono kaimai ir kad miestas intensyviai apšaudomas. Pasak jo, „diena buvo sunki“.