„Žudikai slepia savo pėdsakus. Mariupolyje pradėjo veikti rusų mobilieji krematoriumai. Po plataus tarptautinio atgarsio apie genocidą Bučoje aukščiausioji Rusijos vadovybė įsakė sunaikinti bet kokius jos kariuomenės nusikaltimų Mariupolyje įrodymus.

Praėjusios savaitės skaičiavimais, Mariupolyje žuvo 5 tūkst. žmonių. Tačiau atsižvelgiant į miesto dydį, katastrofiškus padarinius pastatams, blokados trukmę ir kietą pasipriešinimą, užpuolikų aukomis gali tapti dešimtys tūkstančių Mariupolio civilių gyventojų.

Štai kodėl Rusija neskuba uždegti žalios šviesos Turkijos misijai ir kitoms iniciatyvoms gelbėti ir visiškai evakuoti Mariupolį. Be to, stengiamasi nustatyti visus potencialius užpuolikų vykdomų žiaurumų liudininkus per filtravimo stovyklas ir juos sunaikinti“, – sakoma pareiškime.

Pasak miesto tarybos, rusai visą juodą darbą paliko kolaborantams.

„Liudininkai praneša, kad „rašistai“ į specialias valymo brigadas pritraukė vietos ir Donecko separatistų teroristus. Jie renka ir degina nukankintų ir nužudytų Mariupolio gyventojų kūnus. Šių grupių veiklą tiesiogiai koordinuoja savavališkai pasiskelbęs meras kolaborantas Konstantinas Ivaščenka. Daugelį metų jis ir jo bendrininkai ne kartą bandė užgrobti valdžią, tačiau galiausiai jam pavyko tapti tik Mariupolio krematoriumo direktoriumi“, – pridūrė mero biuras.

Savo ruožtu Mariupolio meras Vadimas Bojčenka pažymėjo, kad tokio masto tragedijos Mariupolyje pasaulis nematė nuo nacių koncentracijos stovyklų laikų.

„Rašistai mūsų miestą pavertė mirties stovykla. Deja, ši baisi analogija įgauna vis daugiau įrodymų. Tai jau nebe Čečėnija ar Alepas. Tai – naujasis Aušvicas ir Maidanekas. Pasaulis turi padėti nubausti V.Putino niekšus“, – pabrėžė jis.

Anksčiau Mariupolio miesto taryba paskelbė „Opozicinės platformos – už gyvybę“ išdavikų sąrašą. Pažymima, kad būtent jie padėjo rusams greitai paralyžiuoti miestą ir sukelti humanitarinę katastrofą.

Parengta pagal „UNIAN“ inf.