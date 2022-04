O. Arestovičius: Rusija jau pradėjo puolimą Donbase, vyksta pirmasis etapas

O.Arestovičius sakė, kad Rusijos Federacija bandys vykdyti puolimą vienu metu ir iš šiaurės, ir iš pietų.

„Dabar visi laukia antrojo ešelono. Antrasis ešelonas – tai 10 batalionų-taktinių grupių, atvykusių iš Tolimųjų Rytų, paskutinė, 5-oji armija ir tie, kurie buvo atitraukti iš šiaurės – Kijevo, Černihovo ir Sumos“, – sakė jis.

Tuo pat metu, pasak O.Arestovičiaus, pastiprinimas iš Tolimųjų Rytų dar nepasiekė puolimo pozicijų. O iš šiaurės atitrauktos pajėgos dar nėra pasirengusios puolimui.

Anksčiau prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius sakė, kad per artimiausias dvi savaites Donbase vyks įtemptos kovos, kurios nulems kito karo etapo likimą. Be to, okupantai suintensyvino savo veiksmus Zaporožės ir Chersono srityse.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka mano, kad Rusijos okupantai gali bandyti šturmuoti Kijevą antrą kartą, o Odesos, kaip dar vieno priešo taikinio, puolimas neatmetamas.

Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas sakė, kad Ukrainos ir Rusijos prezidentų derybos gali įvykti po karinio susirėmimo Donbase, kurį Kijevas turėtų laimėti.

Parengta pagal „Unian“ inf.