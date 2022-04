Jeruzalėje per susirėmimus prie Šventyklos kalvos sužeisti keli palestiniečiai

Izraelio policijos teigimu, prie šventovės įvyko saugumo pajėgų ir palestiniečių susirėmimai, per kuriuos keli palestiniečiai buvo sužeisti. Be to, anot pareigūnų, sekmadienio rytą palestiniečiai į Jeruzalės senamiestį važiuojančius autobusus apmėtė akmenimis ir sužeidė kelis keleivius. Du įtariamieji suimti.

Šventyklos kalva yra viena švenčiausių vietų islamo išpažinėjams. Žydai ją taip pat laiko šventa, nes kadaise ant kalvos stovėjo dvi žydų šventyklos. Šiandien žydai pažymi Pesacho šventę, kurios vienas iš papročių yra piligriminė kelionė į Jeruzalę.

Penktadienį per palestiniečių ir Izraelio saugumo pajėgų susirėmimus prie Šventyklos kalvos taip pat buvo sužeista daug žmonių.

Šventyklos kalva priklauso musulmonams, tačiau už jos saugumą atsako Izraelis. Su musulmonų valdžios institucijomis buvo sutarta, kad žydai galės lankytis šioje šventovėje, bet negalės joje melstis.