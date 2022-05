Ukrainos gynėjai netoli Gyvačių salos sunaikino du rusų laivus

Pranešama, jog netoliese jau folkloru tapusios Gyvačių salos Ukrainos kariuomenė sunaikino du priešo laivus. Apie tai „Telegrame“ skelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnyj, praneša „Ukrinform“.

„Šiandien auštant netoli Gyvačių salos buvo sunaikinti du rusų „Raptor“ tipo kateriai. „Bayraktar“ veikia, – rašė V.Zalužnyj.

Kaip pranešė „Ukrinform“, praėjusią dieną priešlėktuvinės gynybos daliniai pataikė į dešimt bepiločių orlaivių „Orlan-10“. Be to, per pastarąją parą Donecko ir Luhansko srityse buvo atremta dešimt rusų užpuolikų atakų, sunaikinti du tankai , 17 artilerijos sistemų, 38 vienetai šarvuotų kovos mašinų ir 10 vienetų priešo technikos.

Kaip pranešama, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija iš viso prarado apie 23 500 žmonių, beveik 200 lėktuvų, 1026 tankus.

Parengta pagal „Ukrinform“ inf.