Kolumbija įteisins asistuojamąją savižudybę

Teismas nusprendė, kad gydytojas gali padėti sunkiai sergančiam pacientui nusižudyti suvartojant mirtinų vaistų ir už tai neatsidurti kalėjime.

Kolumbija jau leidžia eutanaziją, kai gydytojas suduoda mirtį sukeliančių vaistų pacientui.

„Gydytojas, padedantis dideles kančias kenčiančiam ar sunkiai sergančiam žmogui, laisvai nusprendusiam užbaigt savo gyvenimą, veikia nepažeisdamas konstitucijos“, – sakoma Teismo ketvirtadienio nutartyje, priimtoje šešiais balsais, trims teisėjams balsavus „prieš“.

Kolumbija eutanaziją dekriminalizavo 1997 metais, o 2021-ųjų liepą vienas aukštesnysis teismas išplėtė „teisę į orią mirtį“, ir ją dabar turi ne vien mitinai sergantys pacientai.

Nuo 1997 metų eutanaziją Kolumbijoje pasirinko mažiau nei 200 žmonių, rodo oficialūs skaičiai.

Nors šalies gyventojų daugumą sudaro katalikai, Kolumbija yra pirmoji ir vienintelė Lotynų Amerikos valstybė, žengusi tokį žingsnį, be to, viena iš nedaugelio pasaulyje.

Katalikų Bažnyčia kategoriškai nepritaria ir eutanazijai, ir asistuojamajai savižudybei.

„Didelės kančios“

Kaip nurodo fondas „Right to Die with Dignity“ (DMD), eutanazija ir asistuojamoji savižudybė skiriasi „iš esmės tuo, kas suduoda vaistų“.

„Eutanazijos atveju vaistų, sukeliančių mirtį, suduoda sveikatos apsaugos pareigūnai, o asistuojamosios savižudybės atveju pacientas pats suvartoja vaistus, pateiktus kito asmens“, – aiškina fondas.

Nors eutanazija buvo dekriminalizuota, gydytojams vis tiek grėsė 1–3 metų įkalinimas už pagalbą žmogui nusižudant.

Konstitucinio Teismo ketvirtadienio sprendime sakoma, kad asistuojamoji savižudybė bus leidžiama tik tais atvejais, kai jos norintys žmonės patiria „dideles fizines ar psichines kančias dėl kūno sužeidimo ar rimtos ir nepagydomos ligos“.

Gydytojai už veiksmus, pažeidžiančius šias nuostatas, gali būti nuteisti kalėti iki devynerių metų.

Kaip nurodo Pasaulinė teisės mirti draugijų federacija (World Federation of Right to Die Societies), vienokia ar kitokia „pagalba mirštant“ yra leidžiama Nyderlanduose, Belgijoje, Kanadoje, Liuksemburge, Naujojoje Zelandijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, kai kuriose Australijos ir JAV valstijose.

Kitur Lotynų Amerikoje Čilės žemieji parlamento rūmai pernai patvirtino įstatymo projektą, numatantį leisti eutanaziją suaugusiesiems. Įstatymo projektui dar turi pritarti Senatas.

Be to, pernai Peru teismas nurodė vyriausybei gerbti vienos poliomielitu sergančios moters norą, kad jai būtų leista numirti. Tai vienas iš retų leidimų atlikti eutanaziją šioje šalyje.