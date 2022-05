Naujos rusų propagandistų iliuzijos – skelbia, kad Lietuvos ir Lenkijos kariai įvesti į Ukrainą: Kijevas pateikė atsakymą

Rusijos propagandos mašina ir vėl užsikūrė. Šįsyk, ji skelbia apie lietuvių ir lenkų karius įvestus į Ukrainą. Tai tariamai pranešė Ukrainos valstybinė pasienio tarnyba.

„Rusija ir toliau maksimaliai spekuliuoja Lenkijos vykdomo Ukrainos užgrobimo tema. Tai, visų pirma, daroma siekiant nukreipti šalies gyventojų dėmesį nuo nepatogių klausimų, susijusių su Rusijos vykdomu karu prieš Ukrainą. Tuo tikslu net yra kuriami ir platinami netikri Ukrainos valstybinių įstaigų laiškai. Rusijos propagandos kanalai išplatino neva iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gautą laišką, adresuotą Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos vadui“, – rašoma pranešime.

Be to, kaip pastebėta, propagandistai laiške padarė nemažai tiek gramatinių klaidų, tiek netikslios informacijos, susijusios su Ukrainos siena.

„Tikėtina, kad laiško tekstas į ukrainiečių kalbą buvo išverstas naudojantis automatiniu vertėju. Pareiškiame, kad tokio laiško Valstybinė pasienio tarnybos administracija negavo. Taip pat, pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pateiktą informaciją, toks laiškas nebuvo sukurtas ir nebuvo išsiųstas pasienio tarnybai. Be to, Ukrainoje tokio pobūdžio susirašinėjimas vykdomas tik per elektroninį dokumentų valdymą. Bet iš kur tai žinoti atsilikusios šalies – agresorės atstovams? Šio netikro dokumento išplatinimą informacinėje erdvėje laikome dar viena purvina rusiškos propagandos provokacija“, – pabrėžė Valstybinė pasienio tarnyba.