Ukrainos žvalgybos vadovas: Rusijoje jau vykdoma slapta mobilizacija

Tokius duomenis paskelbė Ukrainos Generalinės žvalgybos direktorato vadovas generolas majoras Kyrylo Budanovas. Apie tai pranešė Ukrainos 24-asis kanalas.

„Dabar tai patvirtinu – Rusija vykdo slaptą mobilizaciją. Tai vyksta dviem būdais. Pirmoji – realūs veiksmai, vadinami slaptąja mobilizacija. Ir antrasis yra rezervistų naudojimas, jie tai vadina БАРС, – teigė žvalgybos vadovas.

Jis pridūrė, kad Rusijos rezervistai dalyvauja kovinėse operacijose pagal trumpalaikes sutartis. Ukrainoje jau yra į nelaisvę paimtų rusų, kurie buvo pašaukti tarnauti pagal tokią sistemą.

O.Budanovas kalbėjo ir apie tai, kodėl Rusija nedrįsta vykdyti atviros mobilizacijos. Tam yra dvi pagrindinės priežastys:

Ekonominiai veiksniai – įvestų ekonominių sankcijų kontekste smūgis būtų reikšmingesnis. Propagandos spąstai – būtų sunku paaiškinti visuomenei, kodėl vyksta atvira mobilizacija, nes oficialiuose pareiškimuose šalies vadovybė sako, kad „viskas sekasi“.

Taip pat, Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusija pradėjo svarstyti apie teisės aktų pakeitimus, kalbama apie šaukimui taikomas taisykles.

Pirmiausia norima, kad šaukimas būtų skelbiamas ne du kartus per metus, o bet kuriuo metu. Be to, norima padidinti atsakomybę už vengimą atlikti karinę tarnybą.

Rusija jau dabar jaučia didelį personalo trūkumą savo kariniuose daliniuose – todėl ne kuria rezervą, o iš karto meta į nuožmias kovas.

Tai patvirtino vienas iš belaisvių, kurio vaizdo įrašas buvo paskelbtas gegužės 9 d. Šį okupantą БАРС mobilizavo tik balandį. Vėliau jis pateko į ukrainiečių rankas.

„Tačiau galime pasakyti, kad jam pasisekė. Juk daugelis rusų tiesiog miršta“, – rašo 24tv.ua