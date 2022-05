JT Saugumo Taryba pasmerkė „al Jazeera“ žurnalistės nužudymą

Saugumo Taryba pademonstravo retą vienybę dėl klausimo, susijusio su Izraeliu, ir savo pranešime taip pat paragino atlikti „nedelsiamą, išsamų, skaidrų ir nešališką jos nužudymo tyrimą“.

Pasak diplomatų, kalbėjusių su anonimiškumo sąlyga, derybos dėl šio pareiškimo teksto buvo labai įtemptos.

Kinijai pavyko išsireikalauti, kad Jungtinės Valstijos pašalintų pastraipas, kuriomis buvo smerkiami žiniasklaidos darbo varžymai visame pasaulyje, ginama spaudos laisvė ir raginama užtikrinti reporterių apsaugą, kai jie nušviečia karines operacijas, sakė diplomatiniai šaltiniai.

Galutiniame tekste tebuvo paminėta, kad „žurnalistai turėtų būti saugomi kaip civiliai“, be to, neminimas policijos smurto proveržis per penktadienį Jeruzalėje vykusias Sh. Abu Akleh laidotuves.

Televizijos parodytoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip vyrai, nešę Sh. Abu Akleh karstą, vos nenumetė jo ant žemės, kai procesijos dalyvius užpuolė guminėmis lazdomis ginkluoti Izraelio policininkai, plėšę žmonėms iš rankų Palestinos vėliavas.

Sh. Abu Akleh, populiari „al Jazeera“ žurnalistė, buvo nušauta, kai rinko medžiagą reportažui apie neramumus Dženino pabėgėlių stovykloje okupuotame Vakarų Krante.

Katare įsikūrusi televizija teigė, kad į reporterę tyčia šovė Izraelio kariai.

Izraelio premjeras Naftali Bennettas iš pradžių sakė, kad už reporterės žūtį „tikriausiai“ atsakingi ginkluoti palestiniečiai, bet vėliau žydų valstybė atsitraukė nuo šių kaltinimų ir pareiškė tirianti incidentą.