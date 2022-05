Indijoje sugriuvus druskos fabriko sienai žuvo 12 žmonių

Nelaimė įvyko gamykloje Morvio rajone, už 215 km į vakarus nuo Gudžarao valstijos sostinės Gandynagaro.

Druskos maišus krovę darbininkai buvo rasti palaidoti po griuvėsiais gamykloje, sakė Morvio rajono pareigūnas J. B. Patelis.

Pasak jo, 13 sužeistų darbininkų sužalojimai, daugiausia kaulų lūžiai, pavojaus gyvybei nekelia.

J. B. Patelis pridūrė, kad gelbėjimo darbai jau beveik baigti. Daugiau detalių apie nelaimę kol kas nežinoma.

Pareigūnai aiškinasi sienos griūties priežastis.

Ministras pirmininkas Narendra Modi sakė, kad jam „plyšta širdis“ dėl šios tragedijos.

„Šią sielvarto valandą mintimis esu su žuvusiųjų šeimomis. Tegul sužeistieji greitai pasveiksta“, – sakė jis.

Pastatų griūtys Indijoje gana dažnos, nes statybininkai neretai stengiasi sutaupyti, naudodami nekokybiškas medžiagas. Be to, net ir daugiaaukščiai pastatai neretai statomi be tinkamos tarnybų priežiūros arba leidimų.

2013 metais Indijos finansų ir pramogų sostinėje Mumbajuje sugriuvus pastatui žuvo mažiausiai 72 žmonės.