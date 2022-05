JK žvalgyba: dėl nesėkmės Ukrainoje Rusija masiškai atleidžia savo vadus

Generolas leitenantas Sergejus Kiselis, vadovavęs elitinei 1-ajai gvardijos tankų armijai, buvo nušalintas tada, kai Charkovas nebuvo paimtas. Rusijos pusė to nepatvirtino. Remiantis britų žvalgybos informacija, posto neteko ir Rusijos Juodosios jūros flotilės vadas Igoris Osipovas. Tikėtina, kad štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas liks pareigose, tačiau neaišku ar jis išsaugos prezidento V. Putino pasitikėjimą.

Apie abiejų aukštų kariškių nušalinimą neseniai skelbė ir Ukrainos žvalgyba. Be to, pastebėta, kad I. Osipovas gegužės 9-ąją nedalyvavo kariniame parade Sevastopolyje aneksuotame Kryme, skirtame 77-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti.

Be to, Juodosios jūros laivynas balandžio viduryje neteko savo flagmano „Moskva“ – Ukrainos duomenimis, į jį pataikius dviem raketoms. Be to, anot britų, po nesėkmingo puolimo Charkivo regione pakeistas rusų generolas leitenantas Sergejus Kiselis. Rusijos pusė to nepatvirtino.

JK žvalgyba taip pat pažymi, kad Rusijos karinėje ir saugumo sistemoje paplitusi slėpimosi ir „atpirkimo ožių“ kultūra. Dėl tokio požiūrio Rusijai bus sunkiau susigrąžinti pranašumą mūšio lauke.

Britų žvalgybos vertinimu, vis daugiau aukštų rusų kariškių gali kratytis atsakomybės dėl nesėkmių kare.

„Daugelis pareigūnų, dalyvaujančių invazijoje į Ukrainą, greičiausiai vis labiau blaškosi bandydami išvengti asmeninės atsakomybės už Rusijos operatyvines nesėkmes. Tikėtina, kad tai dar labiau apsunkins Rusijos centralizuotą vadovavimo ir kontrolės modelį, nes pareigūnai vis dažniau bando atidėti svarbius sprendimus“, – sakoma pranešime.