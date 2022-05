Kodėl Jungtinei Karalystei nepavyksta įgyvendinti „Brexit“ įsipareigojimų?

Nuo pat derybų dėl išstojimo pradžios tiek Jungtinė Karalystė, tiek Europos Sąjunga pripažino išskirtines Airijos salos aplinkybes. Airija, kuri liko bendrijos sudėtyje, turėjo užsitikrinti atitinkamus prekybos įsipareigojimus su Šiaurės Airija.

Šalys sutiko vengti realios sienos saloje ir išsaugoti bendradarbiavimą. Protokolu nustatyta, kad Šiaurės Airijai bus taikomos tam tikros bendrijos taisyklės, pavyzdziui bus kontroliuojamas prekių įvežimas į Šiaurės Airiją iš likusios Jungtinės Karalystės, taip pat taikomi bendrijos muitai prekėms, įvežamoms į šią zoną.

Susitarta ir dėl to, kad Europos institucijos ir įstaigos turėtų galimybę stebėti, kaip Jungtinė Karalystė įgyvendina šį protokolą, tačiau Šiaurės Airijos demokratinė junionistų partija, gegužės 5-ąją užėmusi antrąją vietą rinkimuose, atsisakė formuoti valdžią, kol šis protokolas nebus perrašytas.

Junionistai teigia, kad Jungtinės Karalystės įstatymų leidėjai turi panaikinti šį protokolą, mat jis Airijos jūroje sukūrė muitų sieną. Premjeras Boris Johnson, nepaisant pasirašyto protokolo, ir vėl svarsto, ar reikia daryti šio susitarimo pakeitimus, o tai kelia potencialią grėsmę sulaukti bendrijos atsako ir netgi įžiebti prekybos karą.

„Apskritai „Brexit“ derybos buvo gana sudėtingos. Buvusiai premjerei Theresai May nepavyko to padaryti, bet štai Boris Johnson gana radikaliai įvykdė tą galutinį atsiskyrimą. Be abejonės buvo daug klausimų dėl Šiaurės Airijos, taigi pasirašytas protokolas, kuris numatė Šiaurės Arijos buvimą vieninga ekonomine zona.

Tai perkėlė muitinės patikrą nuo Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos sienos į pajūrio ruožą tarp Šiaurės Airijos ir likusios Jungtinės Karalystės dalies. Dabar įvyko rinkimai ir štai junionistai atsisakė sudaryti koaliciją, nes jie stengiasi panaikinti protokolą“, – „Žinių radijo“ laidoje „Gyvenu Europoje“ teigė buvusi Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, Seimo narė Dalia Asanavičiūtė.

Reikšdami tokią poziciją junionistai manipuliuoja ir verčia įstatymų leidėjus protokolo atsisakyti.

„Nesudarius tos vyriausybės, ko gero, valdymas atitektų tiesiogiai Londonui ir vėl po kurio laiko būtų skelbiami rinkimai. Junionistai yra už stiprią Jungtinę Karalystę ir, jų manymu, siena tarp Šiaurės Airijos ir Britanijos ne tiktai suponuoja atsiskyrimą, bet ir priartina Šiaurės Airiją prie Airijos Respublikos“, – kalbėjo D. Asanavičiūtė.

Atrodytų, kad dėl šio protokolo nenusileis nei Jungtinė Karalystė, nei ES institucijos. Pasak D. Asanavičiūtės, Užsienio reikalų ministrė Liz Truss kaltina ES, kad jų pozicija nėra lanksti, o tuo metu ES kaltina Jungtinę Karalystę, kad jų pozicija yra nejudinama, į kompromisus irgi nėra noro eiti.

„Įkaite tampa ir pati Airija, kuriai jau kainavo labai daug biudžeto pinigų tokie ekonominiai santykiai. Airijos vyriausybė ir užsienio reikalų ministras kaip tik sako, kad tapo būtent Britanijos įkaitais.

ES yra linkusi nusileisti, pro pirštus žiūrėti į muitų patikrą, linkusi taikyti tam tikras nuolaidas, tačiau tiek junionistai, tiek Didžioji Britanija nusiteikę gana nelanksčiai, užsispyrusiai ir štai Borisas Johnsonas jau kalba apie įstatymo priėmimą parlamente, kuris įgaliotų keisti susitarimą dėl „Brexit“.

Tačiau, iš ES taip pat gali būti gana griežtas atsakas. Kuo tai baigsi, sunku pasakyti. Dabar prognozuojama, kad bus nauji rinkimai ir tada sudaroma Šiaurės Airijoje nauja asamblėja pagal balsų skaičių. Reikia nepamiršti, kad kenčia visi, o ypatingai žmonės, verslai, kuriems tenka be galo didelis krūvis“, – teigė Seimo narė D. Asanavičiūtė.

Verta prisiminti ir tai, kad prieš patį „Brexit“ referendumą buvo spėjimų, kad tai nepavyks būtent dėl Šiaurės Airijos, kuri tame salyne yra tarsi pūlinys. „Konfliktą ten įžiebti ypač lengva. Ten gyvenantys lietuviai pasakoja istorijas, kaip Šiaurės Airijoje kelius užtveria policija, neleidžia pravažiuoti, neva kažkas užminuota, padėta bomba, taip kurstomas konfliktas“, – pasakojo D. Asanavičiūtė.

Norima, kad Šiaurės Airija turėtų palengvintas ekonomines sąlygas, liktų laisvojoje ekonominėje zonoje, bet, pasak D. Asanavičiūtės, nusileisti nereikėtų. „Didžioji Britanija padarė savo sprendimą, su visomis iš to plaukiančiomis pasekmėmis, o Šiaurės Airija priešingu atveju taptų tarsi landa ir ES nenorėtų tai landai leisti atsirasti“, – sakė buvusi Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Spekuliuojama, kad B. Johnsonui užtikrinti Šiaurės Airijos norus svarbu ir dėl kritusių reitingų, dėl kilusio skandalo – pandemijos metu rengtų vakarėlių. Nors reitingai pakilo, kai B. Johnsonas ėmėsi lyderystės Ukrainos karo kontekste, tačiau visuomenė prisimena ir kilusį skandalą.

Artėja rinkimai, o vienas iš B. Johnsono pažadų buvo neleisti atsirasti „kietai“ sienai, taip pat atsiskirti nuo bendrijos su teigiamomis pasekmėmis Didžiajai Britanijai.

Jis tikino, kad Jungtinė Karalystė klestės ir nenukentės ekonomiškai, bet „skyrybos buvo nesėkmingos, užklupo ir pandemija, tuomet ginčai su Prancūzija dėl žvejybos kvotų, nepatenkinti britų žvejai ir verslininkai, o dabar dar ir kylančios kainos, kurios dažnam žmogui atrodo, kad yra ne tik nuo karo Ukrainoje priklausomos, bet ir dėl atsiskyrimo nuo bendrijos“, – kalbėjo D. Asanavičiūtė.

Pasak Seimo narės, B. Johnsonui svarbu pasiekti kuo daugiau naudos Jungtinei Karalystei dėl Šiaurės Airijos protokolo. „Tai yra jo įsipareigojimo, garbės ir reputacijos reikalas“, – „Žinių radijo“ laidoje „Gyvenu Europoje“ pastebėjo D. Asanavičiūtė.