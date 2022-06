Šanchajuje atšaukti beveik visi karantino ribojimai

Atsisakyta rekomendacijos likti namuose, atidaryti verslai. Atnaujintas ir viešojo transporto darbas, tačiau su tam tikrais ribojimais.

Šiame 26 mln. gyventojų turinčiame mieste per pastarąją parą buvo nustatyta tik 15 naujų COVID-19 atvejų ir tai yra mažiausias paros infekcijų skaičius per tris mėnesius. Pastarosios infekcijų bangos piko metu čia per parą buvo patvirtinama po 27 tūkst. naujų susirgimų. Tuo metu visos Kinijos mastu per tą patį laikotarpį buvo užfiksuoti 68 nauji COVID-19 atvejai, iš jų 46 – besimptomiai.

Kol likęs pasaulis bando susigyventi su koronavirusu, Kinija šio užkrato atžvilgiu vis dar taiko „nulinės tolerancijos“ strategiją. Kovą užfiksavus pirmuosius omikron atvejus, šalyje kilo didžiausias protrūkis nuo pat pandemijos pradžios prieš dvejus metus.

Kinijos mokslininkai yra perspėję, kad, visiškai atlaisvinus pandeminius ribojimus, šalyje per pusmetį gali mirti 1,5 mln. žmonių.