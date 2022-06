Ukrainoje dingo trečias amerikiečių savanoris kovotojas

G.Kurpasio žmona Soohee Kim sakė, kad paskutinį kartą apie jį girdėjo balandžio pabaigoje. Kovo 7 d. jis išvyko iš Vilmingtono, Šiaurės Karolinos valstijoje, į Ukrainą, bet nežinojo, kiek laiko ten bus, sakė ji.

Kurpasių šeimos draugas George'as Heathas CNN pasakojo, kad G.Kurpasis 20 metų tarnavo JAV jūrų pėstininkų korpuse, o į pensiją išėjo 2021 m. lapkritį.

G.Kurpasis atvyko į Ukrainą kovo 7 d., o į Ukrainos sostinę Kijevą – kovo 21 d., pasakojo G.Heathas. Pasak jo, balandžio pabaigoje G.Kurpasiui ir kitiems užsienio legiono nariams buvo pavesta užimti stebėjimo postą netoli Chersono, maždaug tuo metu, kai jis nustojo bendrauti su žmona ir draugais JAV.

Balandžio 26 d. G.Kurpasis ir tuo metu poste tarnavę užsienio legiono kariai buvo pradėti nesunkiai apšaudyti. G.Kurpasis su dar vienu kariu „nuėjo ištirti, kas vyksta“, todėl paliko stebėjimo postą.

Tuomet G.Kurpasis radijo ryšiu pranešė Ukrainos kariams, kad šie pradėtų šaudyti atgal, ir tai buvo paskutinis kartas, kai kas nors apie jį girdėjo, teigė savanorio kovotojo draugas G.Heathas, kuris šį pasakojimą atkūrė su kitų užsienio legiono narių, su kuriais kalbėjosi per kelias savaites nuo tada, kai G.Kurpasis dingo be žinios, pagalba.

JAV valstybės departamentas pranešė kario žmonai S.Kim, kad G.Kurpasis dingo be žinios balandžio 28 d. Jis buvo įvardytas kaip dingęs be žinios dėl to, kad jo kūnas nebuvo rastas ar identifikuotas.

Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad dingo 39 metų Alexanderis Drueke'as iš Tuskalūzos, Alabamos valstijoje, ir 27 metų Andy Huynhas iš Hartselio, Alabamos valstijoje. Jie kovėsi kartu su Ukrainos pajėgomis į šiaurę nuo Charkovo.

Kaip pranešama, juos į nelaisvę paėmė Rusijos pajėgos. Anksčiau buvo paskelbta nuotrauka, kurioje abu amerikiečiai nufotografuoti Rusijos karinio automobilio gale, tačiau nėra informacijos, kada nuotrauka buvo padaryta.

Tačiau penktadienį vakare Rusijos žurnalistas Romanas Kosarevas, dirbantis Rusijos valstybinėje televizijoje RT, platformoje „Telegram“ paskelbė A. Drueke'o vaizdo įrašą, kuriame pastarasis apsivilkęs kariškais drabužiais sėdi kažkokiame biure ir kreipiasi į savo motiną, sakydamas: „Mama, noriu tik pasakyti tau, kad esu gyvas ir tikiuosi kuo greičiau sugrįžti namo.“