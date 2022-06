Meksikoje nužudytas jau 12-as šiais metais žurnalistas

Antonio de la Cruzas yra 12-as šiais metais Meksikoje nužudytas žurnalistas. 2022-ieji gali tapti vienais kruviniausių metų žiniasklaidai Meksikoje.

A. de la Cruzas savo įrašuose socialinėje žiniasklaidoje dažnai smerkdavo įtariamus politikų korupcijos atvejus.

„Po šio naujo smurto akto leidybos grupė „Expreso-La Razon“ reikalauja teisingumo iš visų lygių valdžios“, – parašė laikraštis.

A. de la Cruzo duktė per išpuolį Siudad Viktorijoje buvo sužeista, pridūrė „Expreso“.

Tamaulipaso valstijos parlamento narys Gustavo Cardenasas, kuris artimai bendraudavo su A. de la Cruzu, televizijai „Milenio“ sakė, kad žurnalisto žmonai buvo šauta į galvą.

Nuo 2000-ųjų Meksikoje nužudyta per 150 žurnalistų. Tai viena pavojingiausių pasaulio valstybių žurnalistams, be to, joje nuteisiama tik už labai nedaug tokių nusikaltimų.

Aukomis dažnai tampa vietos žiniasklaidos priemonių reporteriai su narkotikų karteliais susijusio smurto krečiamose valstijose.

Po virtinės pastarojo meto nužudymų Jungtinės Valstijos ir Europos Parlamentas paragino Meksiką užtikrinti adekvačią žurnalistų apsaugą.