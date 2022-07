Talibai teigia Kabule nukovę du IS narius

Tai tviteryje pranešė talibų sudarytos Afganistano vyriausybės kultūros ir informacijos ministro pavaduotojas Zabihullah`a Mujahidas.

Pasak jo, per operaciją Talibano pajėgoms pavyko likviduoti du teroristus ir sulaikyti dar keturis. Be to, buvo sunaikinta sprogmenų ir sprogstamųjų įtaisų. Anot Mujahido, ekstremistai „planavo imtis niokojamų veiksmų“ Kabule.

Trečiadienį Afganistano televizijos kanalas „Tolo News“ pranešė, kad talibai mėgina šturmu paimti teroristų slėptuvę Chair Chanos rajone sostinės šiaurės vakaruose. Ten nugriaudėjo keli sprogimai. Laikraštis „Hasht-e Subh“, remdamasis mačiusiaisiais, rašė, kad į vieną kontrolės postą buvo paleistos trys raketos, o po to kilo susišaudymas.

Pranešimų apie civilius, nukentėjusius per talibų operaciją, negauta.

Pastaraisiais mėnesiais per daugelį Afganistano provincijų, įskaitant sostinės regioną, nusirito sprogimų, ginkluotų užpuolimų ir susišaudymų banga. Jų aukomis tapo tiek talibai, tiek taikūs gyventojai. Atsakomybę už daugelį šių incidentų prisiėmė „Chorasano islamo valstybės“ grupuotė, kuri yra IS atšaka.