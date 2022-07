G-20 ministrai pradėjo susitikimą Balyje, kur pagrindinis dėmesys skiriamas Ukrainai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas drauge su kolegomis pradėjo visą dieną truksiančias derybas. Jose Vašingtonas sieks užsitikrinti didžiausių pasaulio ekonomikų paramą, kad galėtų daryti spaudimą Maskvai dėl invazijos į kaimyninę šalį.

„Akivaizdu, kad viskas negali būti kaip įprasta, kai kalbama apie Rusijos dalyvavimą ir priklausymą tokioms iniciatyvoms kaip G-20“, – prieš susitikimą sakė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.

Indonezijos užsienio reikalų ministrė Retno Marsudi, pradėdama susitikimą Balio kurortinėje saloje, tiesiogiai prakalbo apie karą.

„Mūsų pareiga – greičiau užbaigti karą ir išspręsti nesutarimus prie derybų stalo, o ne mūšio lauke“, – sakė R. Marsudi, dalyvaujant S. Lavrovui.

Balyje A. Blinkenas taip pat sieks atnaujinti dialogą su Pekinu per derybas su Kinijos kolega Wang Yi. Šios derybos bus pirmosios per kelis mėnesius po to, kai įtampa tarp šalių padidėjo dėl tokių klausimų kaip Taivanas.

G-20 susitikime ketinama aptarti karo poveikį aprūpinimui maistu ir energetiniam saugumui, taip pat pasaulio ekonomikos atsigavimą po koronaviruso pandemijos ir klimato kaitos padarinius.

Visgi A. Blinkenas vengs tiesioginio susitikimo su savo kolega iš Rusijos ir veikiausiai kaltins Maskvą sukėlus pasaulinę aprūpinimo maistu ir energetikos krizę.

Tačiau JAV pareigūnai leido suprasti, kad Vašingtonas nenori sukelti nepatogumų Indonezijai.

Susitikimo šeimininkai, atsižvelgdami į JAV susirūpinimą dėl S. Lavrovo dalyvavimo susitikime, į penktadienio susitikimą pakvietė Ukrainos užsienio reikalų ministrą Dmytro Kulebą, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kviečiamas dalyvauti lapkritį vyksiančiame G-20 viršūnių susitikime.

„Mums labai svarbu, kad sutelktume dėmesį į G20 darbotvarkę“, – sakė JAV pareigūnas.

A. Blinkenas penktadienį atvyko į saloje esantį viešbutį „Mulia“, kur, prieš įeidamas į tą patį kambarį su S. Lavrovu, su kuriuo paskutinį kartą buvo susitikęs sausio mėnesį, kalbėjosi su Pietų Afrikos užsienio reikalų ministru.

Susitikimo pradžioje Rusijos vyriausiasis diplomatas sėdėjo tarp Saudo Arabijos ir Meksikos užsienio reikalų ministrų.

Penktadienio susitikimas yra laikomas įžanga į lapkričio mėnesį vyksiantį vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą Balyje, kuriame daugiausia dėmesio turėjo būti skiriama pasaulio atsigavimui po COVID-19 pandemijos.

Tačiau dabar dėmesys sutelktas į Maskvos invaziją į Ukrainą, kuri sukrėtė pasaulio rinkas, smarkiai pakėlė maisto kainas ir sukėlė įtarimų dėl Rusijos karo nusikaltimų.

JAV valstybės departamentas atsisakė komentuoti numatomą „choreografiją“ Balyje ir tai, ar A. Blinkenas išeis iš susitikimų, kuriuose dalyvauja S. Lavrovas.

Tačiau šįkart nuspręsta atsisakyti tradicinės G-20 ministrų susitikimo dalyvių bendros nuotraukos, naujienų agentūrai AFP sakė vienas Indonezijos vyriausybės pareigūnas.

JK diplomatijos vadovė išvyko

A. Blinkeno pajėgos G-20 susitikime, siekiant išlaikyti tvirtą Vakarų poziciją Rusijos atžvilgiu, susilpnėjo, kai ketvirtadienį Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas – tvirtai smerkiantis Maskvos veiksmus Ukrainoje – pranešė atsistatydinantis iš Konservatorių partijos vadovo pareigų.

Ši žinia paskatino britų užsienio reikalų sekretorę Liz Truss nutraukti savo vizitą Balyje ir nedalyvauti penktadienio susitikime. Iš Balio ji išskrido penktadienio rytą, AFP sakė vienas britų pareigūnas.

Šeštadienį vyksiančiose A. Blinkeno ir Wang Yi derybose – pirmame jų susitikime nuo spalio mėnesio – bus siekiama pašalinti įtampą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų.

Už Rytų Azijos regioną atsakingas aukšto rango JAV pareigūnas sakė, kad jiedu aptars „apsaugos priemones“ konkurencijos srityje. Pasak jo, A. Blinkenas, kuris neseniai Pekiną pavadino pagrindine grėsme pasaulio tvarkai, taip pat turėtų aptarti galimo bendradarbiavimo sritis.

JAV prezidentas Joe Bidenas išreiškė viltį artimiausiomis savaitėmis pasikalbėti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, su kuriuo paskutinį kartą kalbėjosi kovo mėnesį.

S. Lavrovas ketvirtadienį susitiko su Wang Yi aptarti Rusijos invazijos, kurią Maskva sako pradėjusi tam, kad neleistų Ukrainai tapti NATO karinio aljanso nare.

Rusijos diplomatijos vadovas Wang Yi taip pat sakė, kad Maskvos poziciją dėl Ukrainos palaiko „vis daugiau“ šalių.

Tuo metu Jungtinės Valstijos pasmerkė Pekino paramą Rusijai. A. Blinkenas turėtų pakartoti šį įspėjimą susitikęs derybų su Wang Yi.

Rusijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad nebėgios paskui JAV siekdamas derybų per G20 susitikimą

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad nebėgios paskui JAV siekdamas derybų, kai jo kolega Antony Blinkenas atsisakė su juo susitikti per Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų ministrų susitikimą Indonezijoje.

„Ne mes atsisakome bendravimo, jo atsisako Jungtinės Valstijos“, – sakė S. Lavrovas žurnalistams per pokalbius Balio saloje. „Mes nelakstome iš paskos siūlydami susitikimus“, – pridūrė jis.

Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas anksti išvyks iš G20 susitikimo Balyje

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas anksti išvyks iš Balio Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų ministrų susitikimo ir praleis penktadienio popietę suplanuotus posėdžius bei oficialią vakarienę penktadienio vakarą, patvirtino Rusijos užsienio reikalų ministerija.

„S. Lavrovas vis dar veda dvišales derybas, po kurių kreipsis į spaudą ir išvyks“, – penktadienį dpa sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Diplomatiniai šaltiniai: S. Lavrovas nedalyvavo, kai per G20 derybas kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras

Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo nebuvo, kai jo kolega iš Ukrainos virtuliai kreipėsi per Didžiojo dvidešimtuko (G20) derybas Indonezijoje, naujienų agentūrai AFP sakė du diplomatiniai šaltiniai.

Aukščiausias Maskvos diplomatas dalyvavo rytinėse derybų sesijose Balyje, kur daugiausia dėmesio skiriama Rusijos invazijai į kaimyninę valstybę, tačiau jo nebuvo, kai po pietų užsienio reikalų ministrų susirinkime kalbėjo Dmytro Kuleba, sakė šaltiniai.