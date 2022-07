JAV siūlo 10 mln. dolerių atlygį už informaciją apie Rusijos kišimąsi į rinkimus

Pagal Valstybės departamento programą „Atlygis už teisingumą“ siūloma premija siekiama gauti informacijos apie Interneto tyrimų agentūrą (IRA) – vadinamąjį rusiškų interneto trolių fabriką, taip pat V. Putino „virėju“ pramintą oligarchą Jevgenijų Prigožiną ir kitus subjektus, dalyvavusius kišantis į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo respublikonas Donaldas Trumpas.

2018-aisiais J. Prigožinui ir dar 12 rusų kartu su IRA buvo pareikšti kaltinimai, JAV specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui tiriant, ar Rusija koordinavo veiksmus su D. Trumpo rinkimų kampanijos pareigūnais, siekdama paveikti rinkimus.

Jie kaltinami vykdę socialiniuose tinkluose didžiulę, bet slaptą „trolių“ kampaniją, kuria buvo siekiama sėti nesantaiką opiais klausimais ir padėti D. Trumpui nugalėti demokratę Hillary Clinton.

Pasak pareigūnų, J. Prigožinas per savo kontroliuojamas įmones finansavo IRA.

Nė vienas iš kaltinamųjų nebuvo teisiamas Jungtinėse Valstijose. 2020 metais Teisingumo departamentas panaikino kaltinimus dviem kaltinamajame akte minimoms Rusijos įmonėms.

Departamentas nurodė priėjęs prie išvados, jog per teisminį procesą prieš įmonę, neturinčią būstinės JAV, greičiausiai būtų atskleista informacijos apie slaptas teisėsaugos priemones ir metodus, be to, net jei būtų pripažinta kalta, ji nebūtų reikšmingai nubausta.

Valstybės departamentas siūlomą atlygį apibūdino kaip dalį „platesnių pastangų užtikrinti mūsų rinkimų saugumą ir sąžiningumą bei apsisaugoti nuo užsienio šalių kišimosi į mūsų rinkimus“.