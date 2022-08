Po karo belaisvių egzekucijos „Azov“ kreipimasis į V.Putiną: „Jūs pats būsite nužudytas kartu su savo šakalais“

Po negailestingos rusų įvykdytos egzekucijos, per kurią žuvo dešimtys ukrainiečių karo belaisvių, "Azov" pulkas žada kerštą. M.Nadtočij sakė, kad rusai priprato prie to, jog niekas jų nebaus net už atvirus įstatymų, papročių ir karo taisyklių pažeidimus, todėl jie gali veikti nebaudžiami.

„Todėl mes, „Azov“ pulkas, Ukraina kaip valstybė ir visas civilizuotas pasaulis duosime atkirtį, kad Rusija tai prisimintų kartą ir visiems laikams“, – pareiškė M.Nadtočij.

„Jau nustatome mūsų belaisvių egzekucijos vykdytojų ir organizatorių pavardes. Turime preliminarios informacijos, tačiau dar nesame pasirengę jos skelbti. Mes juos surasime, kad ir kur jie būtų – okupuotose Ukrainos teritorijose, Rusijoje ar trečiosiose šalyse. Ukraina kaip valstybė užtikrins teisingą bausmę“.

Jis pažymėjo, kad Rusija iš pradžių melavo, jog nėra susijusi su išpuoliu, nors liepos 30 d. savo ambasados Jungtinėje Karalystėje pareiškimu, kuriame teigiama, kad „Azovo“ kovotojai „nusipelno mirties bausmės pakariant“, tarsi patvirtino savo atsakomybę už žudynes.

„Jūs pats būsite nužudytas kartu su savo šakalais“, – pareiškė vado pareigas einantis vadas, kreipdamasis į Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną, kurį „Azov“ laiko asmeniškai atsakingu už žudynes.

„Viskas vyks būtent kaip jums patinka, su visa biurokratija. Pagal tarptautinio tribunolo sprendimą ši barbariška sub-imperija bus sunaikinta. Rusija galvoja nužudžiusi „Azov“, mano įvykdžiusi sėkmingą egzekuciją. Bet „Azov“ dabar yra visa šalis. Kiekvienas ukrainietis atkeršys už kiekvieną nukankintą ir žuvusį mūsų brolį“. – pridūrė vadas.

Ukrainos žvalgybos duomenimis, liepos 29 d. miesto pramoninėje zonoje, neseniai pastatytame pastate, kuris turėjo būti specialiai skirtas Mariupolio gamyklą „Azovstal“ gynusiems Ukrainos kariams laikyti, buvo užfiksuoti sprogimai. Dalis paimtų į nelaisvę Ukrainos gynėjų ten buvo perkelti vos prieš dvi dienas.

Liepos 29 d. Ukrainos generalinis štabas pareiškė, kad Rusija užpuolė kalėjimą Olenivkoje siekdama apkaltinti Ukrainą karo nusikaltimais ir nuslėpti kalinių kankinimus ir egzekucijas, įvykdytas šioje vietoje okupacinės administracijos ir Rusijos invazinių pajėgų vadovybės įsakymu okupuotose Donecko srities dalyse.

Ukrainos saugumo tarnyba SBU paskelbė perimtą pokalbį, kuris, pasak jos, patvirtina, kad būtent rusai įvykdė masines žudynes Olenivkos kolonijoje. SBU pažymėjo, kad, sprendžiant iš vaizdo įrašų socialiniuose tinkluose, kai kurių kolonijos pastatų langai buvo visiškai nepažeisti – tai gali reikšti, kad sprogimo epicentras buvo sugriauto pastato viduje.

Parengta pagal "The New Voice of Ukraine" inf.