Karas Ukrainoje: Rusija surengė dar vieną žvėrišką ataką – raketų smūgiai sunaikino gyvenamą daugiabutį Zaporožėje

Nepaisant to, Ukrainos gynėjai kiekvieną dieną skelbia apie pasiektus naujus laimėjimus, pasistūmėjimą į priekį ir atkovotas gyvenvietes.

Šeštadienio rytą ėmė plisti įrašai iš skirtingų pusių, kur matomas užsiliepsnojęs Krymo tiltas. Šis tiltas Krymo okupacijos simbolis, jugniantis okupuotą Krymo pusiasalį su Tamanės pusiasaliu Rusijoje. Tiltas, kuris buvo pastatytas Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu, yra svarbi transporto jungtis. Ja taip pat gabenama karinė įranga Ukrainoje kovojantiems rusų kariams, vežami ir patys kariai. Skelbiama, kad dėl Krymo tilto sugadinimo Rusija Chersone ir Zaporožėje galimai susidurs ne tik su ginklų ir amunicijos tiekimo sunkumais, bet ir su maisto trūkumu.

Pirmadienį, praėjus dviem dienoms po to, kai Krymo tiltą sudrebino didžiulis sprogimas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmininkaus savo saugumo tarybos posėdžiui, sekmadienį pranešė Kremlius vietos naujienų agentūroms.

Be to, Ukrainos pajėgos išlaisvino daugiau 1 170 kv. km teritorijos Chersono kryptimi. Pasak Volodymyro Zelenskio, ukrainiečių pajėgos per praėjusio mėnesio pabaigoje pradėtą kontrpuolimą iš viso atkovojo beveik 2 500 kv. km Ukrainos teritorijų.