Per sprogimą prie kariuomenės autobuso Sirijoje žuvo karių, dešimtys sužeista

Per pastaruosius metus per panašius išpuolius vyriausybės kontroliuojamose karo draskomos šalies dalyse žuvo ir buvo sužeista dešimtys karių. Praėjusių metų kovo mėnesį kovotojai netoli Palmyros centrinėje Sirijoje užpuolė karinį autobusą ir nužudė 13 karių, dar 18 sužeidė.

Anksčiau Sirijos valdžia dėl tokių išpuolių kaltino džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojus, kurie aktyviai veikia pietų ir vidurio Sirijoje.

IS vienu metu kontroliavo daugiau kaip 100 tūkst. kv. km teritoriją Sirijoje iki Irake, kurioje gyveno per 8 mln. žmonių. Tarptautinei koalicijai 2019 metais sutriuškinus IS „kalifatą“, Sirijoje likę IS kovotojai pasitraukė į slėptuves dykumoje.

Iš šių slėptuvių jie puldinėja kurdų vadovaujamas pajėgas ir Sirijos vyriausybės karius, taip pat rengia atakas Irake.