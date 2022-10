U. von der Leyen: ES turėtų padengti trečdalį Ukrainos finansinio poreikio

Ukrainai per mėnesį reikia maždaug 3–5 mlrd., priklausomai nuo to, kiek ji pati gali eksportuoti. „Maždaug trečdalį turėtume finansuoti mes“, – kalbėjo U. von der Leyen. Tai būtų tiesioginė 18 mlrd. parama biudžetui per metus tol, kol truks Rusijos karas.

Kartu, anot U. von der Leyen, ES tikisi, kad panašią sumą skirs JAV. Likusią dalį turėtų padengti tarptautinės finansinės institucijos, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas nurodė, kad biudžeto deficitas 2023 metais sieks 38 mlrd. eurų.