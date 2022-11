Kataras Vokietijos poziciją vadina veidmainiška: futbolui taikomi vieni standartai, o kurui – kiti

Užsienio reikalų ministras Mohammedas bin Abdel Rahmanas pirmadienį paskelbtuose komentaruose laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Europos kritiką Kataro atžvilgiu taip pat pavadino „labai rasistine“.

„Viena vertus, Vokietijos žmonės informuojami neteisingai. Kita vertus, vyriausybei nekyla jokių problemų dėl mūsų, kai kalbama apie partnerystę energetikos srityje ar investicijas“, – sakė jis.

Nuo tada, kai Kataras buvo paskelbtas šių metų pasaulio futbolo čempionato šeimininku, Vakaruose pasipylė kritika dėl to, kaip ten elgiamasi su kviestiniais darbininkais, paprastai migrantais. Be to, susirūpinimą kėlė žmogaus teisių ir asmens laisvių padėtis.

Tačiau Kataras yra vienas iš pagrindinių pasaulio dujų gamintojų. Rusijai įsiveržus į Ukrainą dujos pabrango, o kilęs karas daugumą Vakarų šalių paskatino pradėti boikotuoti Rusiją, kuri savo ruožtu užsuko dujų čiaupus daugumai Vakarų šalių. Todėl pastaraisiais mėnesiais keletas pasaulio lyderių, tarp jų ir Vokietijos, apsilankė Katare, siekdami užsitikrinti tiekimą.

M. bin Abdel Rahmanas sakė nesuprantantis, kodėl futbolui taikomi vieni standartai, o kurui – kiti.

„Tai nėra tokie santykiai, kokius norime matyti tarp Vokietijos ir Kataro“, – sakė jis.

Neseniai Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser per vizitą Katare sukėlė bangas, kritikuodama sprendimą šiai šaliai patikėti rengti Pasaulio futbolo čempionatą.

M. bin Abdel Rahmanas pažymėjo, kad Kataras pradėjo daugybę reformų, įskaitant ir susijusias su darbo įstatymais. „Tai yra vykstantis procesas, kuris nesibaigs ir po Pasaulio futbolo čempionato“, – sakė jis.

Jis taip pat pažymėjo, kad būtų neteisinga bet kokias problemas dėl Kataro darbo sąlygų standartų automatiškai priskirti vyriausybės politikai.

„Jei Europos šalyje kyla problemų dėl saugumo darbo vietoje, kritikuojama įmonė“, – sakė užsienio reikalų ministras, pažymėdamas, kad Kataro įmonės privalo laikytis galiojančių taisyklių.

Jis pažymėjo, kad kritika, kuri šiuo metu sklinda iš Europos, yra „labai arogantiška ir labai rasistinė“, pridurdamas, kad jo šalies išrinkimas Pasaulio futbolo čempionato šeimininke yra „palaiminimas“. Labai tuo didžiuojamės ir esame tikri, kad Pasaulio futbolo čempionatas bus geriausias, kokį kada nors esame matę“, – sakė jis.