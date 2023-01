„Šiandien, sausio 16 dieną, karabinieriai suėmė bėglį Matteo Messiną Denaro Palermo sanatorijoje, kur jis buvo nuvykęs gydytis“, – naujienų agentūra AGI citavo karabinierių nacionalinės policijos generolą Pasquale Angelosanto.

Net ir slapstydamasis M. Messina Denaro buvo laikomas svarbiausiu Sicilijos klano „Cosa Nostra“ bosu.

Manoma, kad 60-metis M. Messina Denaro, buvęs žudikas, kuris kadaise gyrėsi galįs savo aukomis „užpildyti kapines“, 2017 metų lapkritį, mirus Salvatorei Riinai, kuris dėl savo žiaurumo buvo gavęs Žvėries (La Belva) pravardę, tapo „bosų bosu“

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni teigė, kad M. Messina Denaro buvo svarbiausias mafijos bosas, o jo suėmimas gimtojoje Sicilijoje – „didelė valstybės pergalė“ kovoje su organizuotu nusikalstamumu.

M. Messina Denaro buvo Italijos ieškomiausias asmuo, tačiau vienintelė žinoma jo nuotrauka datuojama XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžia.

Jis įtariamas prisidėjęs prie sprogdinimų Romoje, Milane ir Florencijoje 1993 metais, per kuriuos žuvo 10 žmonių, praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai per panašius išpuolius „Cosa Nostra“ nužudė su mafija kovojusius teisėjus Giovanni Falcone ir Paolo Borsellino.

2015 metais policija nustatė, kad jis su artimiausiais bendradarbiais bendravo naudodamasis „pizzini“ sistema, kai Sicilijoje esančioje fermoje po akmeniu palikdavo mažus sulankstytus popierinius laiškelius.