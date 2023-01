Bręsta naujas konfliktas: JK vyriausybė blokuos prieštaringai vertinamą Škotijos lyčių įstatymo projektą

A. Jackas teigė esąs susirūpinęs, kad Edinburgo decentralizuotos įstatymų leidžiamosios valdžios žingsnis, kuriuo siekiama palengvinti žmonėms galimybę pakeisti teisiškai pripažintą lytį, neigiamai paveiks Anglijos, Škotijos ir Velso lygybės teisės aktus.

„Nusprendžiau priimti įsakymą pagal 1998 metų Škotijos akto 35 straipsnį, kuriuo užkertamas kelias Škotijos parlamento lyčių pripažinimo reformos (Škotija) įstatymo projektui gauti karališkąjį pritarimą“, – sakė A. Jackas.

Karališkasis pritarimas – tai paskutinis etapas, kurio reikia, kad siūlomas teisės aktas būtų įtrauktas į teisės aktų registrą.

Pagal decentralizacijos taisykles, dėl kurių 1999 metais buvo įsteigtas Škotijos parlamentas, Londonas gali blokuoti teisės aktus, jei ministrai mano, kad jie turės „neigiamą poveikį teisės veikimui“.

Gruodį Škotijos parlamento priimtu teisės aktu palengvinamas ir pagreitinamas oficialus lyties keitimas, nes atsisakoma reikalavimo nustatyti medicininę lyties disforijos diagnozę.

Nepaisant kai kurių Škotijos įstatymų leidėjų pastangų išlaikyti 18 metų ribą, jis leistų pasikeisti lytį ir 16 ir 17 metų asmenims.

Be to, nuo dvejų metų iki trijų arba šešių mėnesių sutrumpinamas laikas, per kurį prašytojas turi gyventi pagal savo naująją lytį, kol ji bus oficialiai pripažinta.

A. Jackas teigė, kad translyčiai, kurie siekia teisiškai pakeisti savo lytį, nusipelno pagarbos, palaikymo ir supratimo, tačiau pabrėžė, kad jo sprendimas pagrįstas teisinėmis pasekmėmis.

„Šį sprendimą priėmiau nelengvai. Įstatymo projektas, be kita ko, turėtų didelę įtaką visos Škotijos, Anglijos ir Velso lygybės klausimams. Todėl padariau išvadą, kad tai yra būtinas ir teisingas sprendimas“, – pridūrė jis.

Iššūkis

Škotijos pirmoji ministrė nacionalistė Nicola Sturgeon anksčiau pirmadienį perspėjo Londoną dėl bet kokio bandymo blokuoti įstatymą ir pareiškė, kad jos vyriausybė yra pasirengusi griežtai ginti savo įgaliojimus.

Gresianti priešprieša dėl lyčių įstatymo dar labiau paaštrino įtemptus Londono santykius su Škotijos vyriausybe, praėjus mažiau nei dviem mėnesiams po to, kai JK Aukščiausiasis Teismas sutrukdė valdančiosios Škotijos nacionalinės partijos (SNP) pastangoms surengti naują referendumą dėl nepriklausomybės.

N. Sturgeon žurnalistams Edinburge sakė, kad jos vyriausybė yra pasirengusi ginti lyčių lygybės teisės aktus iki pat JK Aukščiausiojo Teismo, jei JK vyriausybė juos užblokuotų.

Įstatymo priešininkai baiminasi, kad jis gali kelti pavojų moterims ir mergaitėms, ypač kalbant apie vienos lyties asmenų erdves.

Tačiau Škotijos vyriausybė tvirtina, kad tai neturės įtakos JK lygybės įstatymui, pagal kurį translyčiai asmenys negali patekti į vienos lyties erdves, pavyzdžiui, persirengimo kambarius ir prieglaudas.

N. Sturgeon, kuri dėl šio klausimo patyrė vieną didžiausių vidinių maištų per visą savo aštuonerių metų kadenciją, teigė, kad ankstesnė lyties keitimo sistema buvo „įsibrovėliška, traumuojanti ir nežmoniška“.

„Mano nuomone, nėra pagrindo ginčyti šį teisės aktą. Taigi, jei bus priimtas sprendimas mesti iššūkį, mano nuomone, tai bus paprasčiausias politinis sprendimas ir, manau, juo bus pasinaudota translyčiais žmonėmis, kurie ir taip yra viena pažeidžiamiausių ir labiausiai stigmatizuojamų mūsų visuomenės grupių, kaip politiniu ginklu. Manau, kad tai būtų nesąžininga, nepateisinama ir tikrai gėdinga“, – pridūrė ji.