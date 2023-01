Patvirtintas išteisinamasis nuosprendis buvusiems Fukušimos AE operatorės vadovams

Šiuo sprendimu buvo patvirtintas 2019 metais žemesnės instancijos teismo priimta nutartis, kuria buvo išteisinti trys buvę aukščiausio rango elektrinės operatorės „Tokyo Electric Power Company Holdings“ (TEPCO) pareigūnai.

Ši byla yra vienintelis baudžiamasis procesas, susijęs su branduoline avarija, dėl kurios buvusiems TEPCO vadovams buvo pateikti kaltinimai.

Vyrų baudžiamąjį persekiojimą palaikantys aktyvistai, įskaitant buvusį Fukušimos regiono gyventoją Etsuko Kudo, susirinko prie teismo, kad išreikštų savo pyktį.

„Kaip turėčiau paaiškinti šį sprendimą Fukušimos vaikams, kurie patyrė tiek daug skausmo?“ – kalbėdamas su naujienų agentūros AFP reporteriu sakė 68 metų E. Kudo.

„Neįtikėtina, kad žmonės, atsakingi už tokią didelę nelaimę, gali išvengti baudžiamosios atsakomybės“, – pridūrė jis.

2011 metų kovą po 9 balų stiprumo povandeninio žemės drebėjimo, stipriausio per visą žinomą šalies istoriją, Japonijos šiaurės rytų pakrantėje esančią Fukušimos „Daiichi“ elektrinę užliejo didžiulis cunamis.

Per cunamį žuvo arba dingo be žinios 18 500 žmonių, tačiau neužfiksuota, kad kas nors tiesiogiai žuvo per branduolinę avariją, dėl kurios teko evakuoti žmones ir dalis aplinkinės teritorijos tapo negyvenama.

Nutartis, paskelbta trečiadienį, patvirtino 2019 metų rugsėjį priimtą sprendimą dėl buvusių TEPCO vadovų pripažinimo nekaltais.

Šiems vyrams – buvusiam TEPCO valdybos pirmininkui Tsunehisai Katsumatai ir buvusiems bendrovės viceprezidentams Sakae Muto bei Ichiro Takekuro – grėsė iki penkerių metų kalėjimo, jei jie būtų pripažinti kaltais.

Jie buvo kaltinami atsakomybe už daugiau kaip 40 hospitalizuotų pacientų, kuriuos teko evakuoti po branduolinės katastrofos, mirtį.

Tačiau 2019 metais Tokijo apygardos teismas pareiškė, kad jie negalėjo numatyti katastrofą sukėlusio cunamio masto.

Ši baudžiamoji byla atsidūrė dėmesio centre po to, kai liepos mėnesį buvo paskelbtas atskiras reikšmingas nuosprendis civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys trys vyrai ir dar vienas buvęs vadovas.

Jiems buvo nurodyta sumokėti didžiulę 13,32 trilijono jenų (dabartiniu kursu – 93 mlrd. eurų) sumą už tai, kad nesugebėjo užkirsti kelio katastrofai.

Teisininkai teigė, kad milžiniška kompensacijos suma, kaip manoma, yra didžiausia kada nors Japonijoje priteista suma civilinėje byloje, nors jie pripažįsta, kad tai tik simbolinė suma, nes ji gerokai viršija atsakovų galimybes ją sumokėti.