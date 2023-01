Suimtą E. Kaili EP vicepirmininko pareigose pakeis Liuksemburgo atstovas M. Angelas

Slaptu balsavimu įstatymų leidėjai EP pirmininkės Robertos Metsolos pavaduotoju išrinko 59 metų Marcą Angelą, nors kai kurie nepritarė tam, kad į šį postą būtų išrinktas kitas kairiųjų Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos (S&D) narys.

Liuksemburgo Socialistų darbininkų partijos narys M. Angelas yra buvęs savo gimtosios šalies parlamento narys, o 2019 metais jis tapo Europos Parlamento nariu.

Tuo metu atsirado tikimybė, kad į viešumą gali iškilti ir daugiau EP sukrėtusiame skandale figūruojančių asmenų pavardžių, nes vienas iš pagrindinių įtariamųjų korupcijos skandale dėl pinigų už įtaką, sudarė susitarimą su prokurorais dėl kaltės pripažinimo.

Buvusi EP vicepirmininkė E. Kaili neteko šių pareigų po to, kai praėjusio mėnesio pradžioje buvo sulaikyta dėl kaltinimų korupcija, pinigų plovimu ir naryste nusikalstamoje organizacijoje.

Belgijos prokurorai įtaria, kad Kataras ir Marokas sumokėjo E. Kaili, buvusiam europarlamentarui Pierui Antonio Panzeri, E. Kaili partneriui ir P. A. Panzeri draugui Francesco Georgi ir labdaros grupės „Nėra taikos be teisingumo“ (No Peace Without Justice) vadovui Niccolo Figai-Talamancai už tai, kad šie darytų įtaką priimant sprendimus asamblėjoje.

Abi šalys kaltinimus neigia.

Federalinė prokuratūra antradienį pranešė, kad P. A. Panzeri sutiko tapti informatoriumi ir atskleisti daugiau informacijos apie skandalą mainais į švelnesnę bausmę. Jis pažadėjo tyrėjams pasakyti su tuo susijusių asmenų pavardes ir kokie finansiniai susitarimai buvo sudaryti su kitomis šalimis.

Keli ES įstatymų leidėjai ir pareigūnai teigė, kad įtarimai korupcija yra patys skaudžiausi, kokie tik buvo sukrėtę EP. Pagrindinis taikinys buvo antroji pagal dydį asamblėjos politinė grupė S&D. Jos nariai baiminasi, kad padėtis gali pablogėti.

Išeidamas iš pagrindinių Briuselio teismo rūmų P. A. Panzeri advokatas antradienį vengė žurnalistų, tačiau vėliau, duodamas interviu Belgijos televizijai RTBF, sakė, kad 67 metų italas tikriausiai bus nuteistas tik penkerių metų lygtine laisvės atėmimo bausme, o vienerius metus turės kalėti.

Advokatas Laurent'as Kennesas teigė, kad P. A. Panzeri taip pat bus nubaustas 80 000 eurų bauda ir turės atiduoti maždaug 1 mln. eurų, kuriuos, kaip įtaria prokurorai, jis uždirbo iš korupcinių sandorių.

L. Kennesas sakė, kad P. A. Panzeri „nori pasikalbėti, išsipasakoti. Jis yra pažeidžiamas, jis uždarytas, jį kamuoja depresija. Tokiomis aplinkybėmis jis nori matyti šviesą tunelio gale“.

Gruodžio 9 dieną policija surengė daugiau kaip 20 reidų, daugiausia Belgijoje, taip pat Italijoje. Šimtai tūkstančių eurų grynųjų buvo rasti namuose ir lagamine viename Briuselio viešbutyje. Buvo konfiskuota mobiliųjų telefonų ir kompiuterinės įrangos.

Prokurorai taip pat įtaria P. A. Panzeri žmoną ir dukrą dalyvavus šioje schemoje ir išdavė arešto orderius.