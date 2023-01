Prancūzija iš džihadistų stovyklų Sirijoje repatrijavo 15 moterų ir 32 vaikus

„Nepilnamečiai perduoti tarnyboms, atsakingoms už pagalbą vaikui, jie bus mediciniškai ir socialiai stebimi“, – sakoma ministerijos pranešime.

Jame nurodoma, kad suaugusieji perduoti atitinkamoms teisminėms institucijoms.

Per pastarąjį dešimtmetį tūkstančiai ekstremistų iš Europos nuvyko į Siriją ir kaip kovotojai prisidėjo prie džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS). Dažnu atveju jie į „kalifatą“, kurį IS buvo paskelbusi kažkada kontroliuotose Irako ir Sirijos teritorijose, pasiimdavo savo šeimas.

„Kalifatui“ 2019 metais žlugus, sučiuptų ar žuvusių kovotojų šeimų narių sugrįžimas tapo opiu klausimu Europos šalims.

Antradienio pranešimas apie moterų ir vaikų grupės sugrįžimą, dėl kurio spaudė humanitarinės organizacijos, žymi trečią didelę Prancūzijos repatriaciją.

Pernai spalį Prancūzija repatrijavo 15 moterų ir 40 vaikų, o liepą sugrįžo 16 motinų ir 35 nepilnamečiai.

Dabar repatrijuojami vaikai ir moterys buvo laikomi kurdų administruojamoje Rodžo stovykloje Sirijos šiaurės rytuose, maždaug 15 km nuo Irako ir Turkijos sienų.

Prancūzų pareigūnai padėkojo „vietos administracijai Sirijos šiaurės rytuose už bendradarbiavimą, dėl kurio ši operacija buvo įmanoma“.

Kiek anksčiau Jungtinių Tautų komitetas prieš kankinimą pasmerkė Prancūziją už tai, kad ji nerepatrijuoja savo piliečių iš kalinių stovyklų Sirijos šiaurės rytuose.