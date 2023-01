Rusija žeria kritiką UNESCO dėl Odesos: vadina jį „politiškai motyvuotu“

Grupė Vakarų valstybių esą privertė priimti tokį sprendimą. „Jis buvo parengtas skubotai, nesilaikant aukštų UNESCO standartų“, – toliau kritikavo ministerija.

UNESCO trečiadienį įtraukė Odesos uostamiestį į sąrašą pasaulio paveldo objektų, kuriems kyla pavojus. Tai, be kita ko, reiškia geresnes galimybes suteikti techninę ir finansinę paramą.

Rusija nesėkmingai mėgino užkirsti kelią Odesos įtraukimui į sąrašą. Atitinkama paraiška buvo nurašyta iš „Wikipedia“, be kita ko, argumentavo Rusijos atstovas. Be to, Ukraina esą pati naikino pastatus Odesoje.

Neretai Juodosios jūros perlu vadinama Odesa nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo keliskart atakuota, tačiau didelės žalos miestui nepadaryta.