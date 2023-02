Žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 8700, šimtai tūkstančių žmonių liko be namų

Turkijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6 234, pranešė šalies nelaimių agentūra. Daugiau kaip 34 000 asmenų buvo sužeisti. Požeminiai smūgiai čia sugriovė 5 775 pastatus.

Sunku nustatyti skaičių Sirijoje, tačiau jos valstybinė žiniasklaida teigia, kad žuvo apie 2 500 žmonių. Sveikatos apsaugos ministerijos ir gelbėjimo organizacijos „Baltieji šalmai“ duomenimis, žuvusiųjų skaičius išaugo iki daugiau kaip 1 280.

Ekspertai spėja, kad ateinančiomis dienomis žuvusiųjų skaičius toliau smarkiai augs. Po griuvėsiai vis dar gali būti daug žmonių.

Paieškos darbai tęsiami jau antrą šaltą naktį – gelbėtojams lieka vis mažiau laiko rasti po griuvėsiais išgyvenusiųjų, rašo BBC. Trečiadienį gelbėtojai dirbo visą naktį ieškodami gyvųjų, tačiau paiešką abiejose šalyse apsunkino šaltis, sugriauti keliai ir prasta infrastruktūra.

Gaziantepe, pirmojo drebėjimo Turkijoje epicentre, buvo šalta – temperatūra nukrito iki -1C. Dar šalčiau buvo toliau į šiaurę, netoli kalnuotų regionų, kur termometro stulpelis nukrito iki -5C.

Turkijos transporto ir infrastruktūros ministerija pranešė, kad per naktį 3 400 žmonių prisiglaudė traukiniuose, kurie naudojami kaip avarinės patalpos.

Turkijos prezidentas Tayyipas Erdoganas 10 provincijų paskelbė nepaprastąją padėtį. Tačiau kelių nukentėjusių miestų gyventojai išreiškė pyktį ir neviltį dėl valdžios institucijų reakcijos į pražūtingiausią per pastaruosius dešimtmečius Turkiją sukrėtusį žemės drebėjimą.

„Čia nėra nė vieno žmogaus. Esame po sniegu, be namų, be nieko, – agentūrai „Reuters“ sakė Muratas Alinakas, kurio namas Malatijoje sugriuvo ir kurio artimieji dingo be žinios. – Ką man daryti, kur eiti?“

Turkija į drebėjimo rajoną pasiuntė daugiau kaip 24 400 paieškos ir gelbėjimo tarnybų darbuotojų. Tikimasi, kad darbuotojų skaičius dar didės, sakė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas Orhanas Tataras.

7,8 balo stiprumo žemės drebėjimas Turkijos ir Sirijos pasienio teritoriją sudrebino ankstyvą pirmadienio rytą. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, abiejose šalyse žemės drebėjimas vienaip ar kitaip galėjo paveikti 23 mln. žmonių.