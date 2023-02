Irano prezidentas: protestai žlugo

Kalbėdamas 44-ųjų islamo revoliucijos metinių proga, prezidentas kaltino užsienį – konkrečiai JAV – vadovaujant protestams ir juos finansuojant, kad būtų sustabdyta pažanga Irane. Neteisingai užsienis esą vaizduoja ir moterų vaidmenį Irane. Moterys yra laisvos, joms atstovaujama visuose aukščiausiuose postuose, tačiau priešingai nei Vakaruose, jos nėra „pardavinėjamos kaip daiktai“, kalbėjo E. Raisis. Be to, Irane esą svarbiausia yra šeima, o ne tokios temos, kaip homoseksualumas.

Vis dėlto realybė Irane yra kitokia, nei vaizduoja E. Raisis. Nors gatvėse vyksta mažiau demonstracijų, tačiau protestai nuolat tęsiami kitokiomis formomis. Be kita ko, vis daugiau moterų ignoruoja reikalavimą viešumoje dėvėti musulmoniškas skaras. Be to, vis dažniau pasigirsta raginimų keisti konstituciją ir surengti referendumą dėl naujo politinio šalies kurso.