Maskvoje – V. Putino ir A. Lukašenkos susitikimas: paviešino, apie kokią pagalbą kalbėjosi

Rusų agentūrų pranešimais, A. Lukašenka per pokalbius pabrėžė technologinį bendradarbiavimą tarp dviejų sąjungininkių, tačiau tarptautiniu mastu izoliuotų kaimyninių valstybių. Dėl to sankcijos, kurios įvestos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, nėra veiksmingos, teigė jis.

Vakarų šalys iš Rusijos ir Baltarusijos neatėmė jų kompiuterinių technologijų potencialo, susitikime V. Putino Novo Ogariovo rezidencijoje kalbėjo A. Lukašenka. Dabar jau esą ir Baltarusija gamina apie 1 000 komponentų Rusijos civiliniams lėktuvams MS–21 ir „Suchoi Superjet“.

Jo šalis, šiek tiek padedant Rusijai, galėtų gaminti ir šturmo lėktuvus, dėstė A. Lukašenka.

Vakarų lustų ir kompiuterinių technologijų tiekimo sustabdymas smogė Rusijos pramonei, ypač gynybos sektoriui. Rusijos aviacijos pramonei trūksta atsarginių dalių „Airbus“ ir „Boeing“ lėktuvų parkams. Per atakas prieš Ukrainos pajėgas Rusija, be to, neteko daug savo lėktuvų „Suchoi Su-24“.

Anot V. Putino, A. Lukašenka Baltarusijoje išsaugojo Sovietų Sąjungos pramoninį paveldą. Tai esą leidžia plėtoti naują bendradarbiavimą.