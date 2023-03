Portugalijoje – tūkstantinės Ukrainos palaikymo akcijos: pasiuntė žinutę V. Putinui

Kaip skelbė Portugalijos ukrainiečių asociacija, pagrindinė eisenos žinutė – padėka už pagalbą ir prašymas, kad Portugalija ir toliau siųstų paramą Ukrainai.

Pagrindinėje šalies eisenoje prie Lisabonos Parlamento Rūmų minia pasipuošė Ukrainos simbolika ir išraiškingais plakatais, smerkiančiais Rusijos veiksmus. Tylos minute buvo pagerbti visi žuvusieji, žodį tarė šalies deputatai.

Per paskutinius metus ukrainiečių skaičius Portugalijoje išaugo beveik dvigubai – nuo 27 tūkst. iki 52 tūkst. gyventojų.

Tarp Ukrainą palaikančių – ir vietos menininkai. Tarp jų – ir rusų kilmės Lisabonoje jau kurį laiką gyvenantis menininkas Kuril Chto. Jis savo palaikymą išreiškė gatvės meno kūriniu.

Kaip teigė pats Kuril Chto, jo tikslas – kad Lisabonos gatvių sienos primintų, ko neturėtume pamiršti: karas dar nesibaigė.

Jis ant Damasceno Monteiro gatvės sienos miesto centre nutapė naujausią savo kūrinį, kurį pavadino „Karas dar nesibaigė“ ( The War Is Not Yet Over).

Iš pirmo žvilgsnio paprastame piešinyje glūdi liūdna realija – džiūstanti karo uniforma.

Kuril Chto naudoja ironiją ir absurdą kaip kūrybinį metodą tyrinėdamas liaudies meną ir kasdienį gyvenimą. Jo meninio požiūrio bruožas yra dėmesys kasdienei rutinai ir „pasidaryk pats“ praktikai, humoro naudojimas kaip priemonė spręsti dažnai skausmingas socialines ir politines problemas, kaip patriotizmas ar informacinis triukšmas.

Kuril Chto dirba įvairiose medijose: nuo piešimo ir tapybos iki taikomosios dailės, skaitmeninių „memes“ ir urbanistinių intervencijų