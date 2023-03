Karas Ukrainoje: ekspertas atskleidė galimą slaptą JAV ir Kinijos susitarimą dėl Rusijos ir paaiškino, kodėl Kremliaus strategija – neįtikėtinai nesėkminga

Karščiausias mūšių taškas šiuo metu yra rytinėje Donecko srityje esantis Bachmutas.

Nuo nuolatinių Rusijos atakų ir aršių abiejų pusių susirėmimų miestas skendi griuvėsiuose ir jame liko vos keli tūkstančiai civilių gyventojų, kurie glaudžiasi požeminėse slėptuvėse be vandens, dujų ir elektros.

Nors analitikai teigia, kad Bachmutas neturi didelės strateginės vertės – nėra nei įtvirtinimo miestas, nei susisiekimo mazgas, nei svarbus gyventojų centras – atsitraukti kol kas neketina nei viena pusė.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad per naujausią Rusijos raketų ataką buvo paleistos net 95 raketos. Po šių masinių smūgių per pusę milijono Charkovo srities gyventojų liko be elektros.

Visgi britų žvalgyba paskelbė, kad Rusijos raketų atakų prieš Ukrainą dažnis gali mažėti. Tokia išvadą esą galima daryti po pastarosios raketų smūgių bangos ketvirtadienį, kai buvo panaudotos įvairios raketos, kai kurios jų – ne pagal paskirtį.

Rusija dabar turi sukaupti kritinę masę naujų raketų tiesiai iš pramonės, kad jų skaičius galėtų įveikti Ukrainos oro gynybą, sakoma pranešime.

Svarbiausius karo Ukrainoje įvykius sekite kartu su lrytas.lt.