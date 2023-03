Per Izraelio operaciją Vakarų Krante žuvo keturi palestiniečiai

Izraelio kariuomenės duomenimis, per operaciją nukauti du ginkluoti įtariami teroristai. Jie esą priklausė radikaliai palestiniečių organizacijai „Islamo džihadas“. Vienas jų buvo įtariamas gaminęs sprogmenis ir šaudęs į karius. Per operaciją įvyko susišaudymas su ginkluotais palestiniečiais.

Saugumo padėtis Izraelyje ir palestiniečių teritorijose jau seniai yra įtempta. Nuo metų pradžios per palestiniečių išpuolius žuvo 13 izraeliečių ir viena ukrainietė. Per tą patį laikotarpį žuvo 85 palestiniečiai – per susirėmimus su Izraelio pajėgomis ar per savo išpuolius.

Per musulmonų pasninko mėnesį ramadaną, kuris prasidės po mažiau nei savaitės, baiminamasi tolesnės smurto eskalacijos.