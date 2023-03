Pasaulio gyventojų skaičius piką gali pasiekti jau 2040 metais

Lapkritį, JT duomenimis, gyventojų skaičius Žemėje viršijo 8 mlrd. ribą. Apie 2000 metus planetoje gyveno 6 mlrd. žmonių, 1960-aisiais – perpus mažiau.

„Earth4All“ mokslininkai pirmadienį paskelbtame darbiniame dokumente „Žmonės ir planeta“ („People and Planet“) pateikia du galimus ateities scenarijus. Anot pirmojo, pasaulis ir toliau ekonomiškai vystysis panašiai, kaip per pastaruosius 50 metų. Tada gyventojų skaičius apogėjų pasieks iki 2050-ųjų. Remiantis antruoju scenarijumi, pikas gali būti pasiektas jau 2040 metais, jei, be kita ko, didesnės investicijos būtų skiriamos kovai su skurdu. Kitose prognozėse apie pasaulio gyventojus greitos ekonominės plėtros svarba neretai yra nepakankami įvertinama, įsitikinę „Earth4All“ ekspertai.

„Mes žinome, kad greitas ekonomikos vystymasis žemų pajamų šalyse turi milžinišką įtaką gimstamumo rodikliams“, – sakė „Earth4All“ projekto vadovas Peras Espenas Stoknesas. „Gimstamumo skaičiai mažėja, kai mergaitėms suteikiama galimybė įgyti išsilavinimą, moterys tampa ekonomiškai stipresnės ir atsiranda prieiga prie geresnės sveikatos priežiūros“, – akcentavo mokslininkas.