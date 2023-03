A. Bialiackio žmona ragina nesutapatinti A. Lukašenkos režimo su baltarusių tauta: iš savo valdžios patiriame terorą

„Norėčiau visus paraginti skirti du dalykus – Baltarusijos visuomenę, tautą ir Lukašenkos režimą. Baltarusijos tauta ir visuomenė priešinasi Baltarusijos režimui ir pasisako prieš Rusijos karą Ukrainoje. Šiuos faktorius ir veiksnius visada reikia turėti galvoje, į juos reikia orientuotis tiek žvelgiant į santykius su Baltarusijos valdžia, tiek į santykius su demokratiškai nusiteikusia Baltarusijos dalimi. Jos yra dauguma“, – trečiadienį naujienų agentūros ELTA surengtoje spaudos konferencijoje sakė N. Pinčiuk.

„Norėčiau perduoti žinią ir papasakoti apie tai, kokiomis sąlygomis ir ką šiuo metu patiria demokratiją remiantys baltarusiai“, – teigė ji ir akcentavo, kad jos gimtoje šalyje yra įsigalėjęs teroras.

„Baltarusiai iš savo valdžios patiria terorą, represijas ir persekiojimą. Nepamirškime, kad Baltarusijos teritorijoje yra ir Rusijos karinės pajėgos, o tai dar labiau palaiko Baltarusijos režimą ir to režimo veiksmus, nukreiptus prieš savo tautą“, – teigė N. Pinčiuk.

Pastaruoju metu Lietuvoje kilo diskusija dėl pilietybės suteikimo tvarkos griežtinimo Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) pritarė kompromisams dėl nacionalinių sankcijų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Griežtinant pilietybės suteikimo tvarką, nutarta palikti išimtis tremtiniams, jų atžaloms bei Rusijos piliečiams, nuolat gyvenantiems šalyje ir galintiems įgyti Lietuvos piliečio statusą natūralizacijos būdu.

Bendrauti galima tik laiškais, kurie yra cenzūruojami

Vilniuje viešinti Baltarusijoje nuteisto Nobelio taikos premijos laureato Alesio Bialiackio žmona Natalia Pinčuk teigia, kad su Minske esančiame tardymo izoliatoriuje kalinamu sutuoktiniu susiekti gali tik laiškas, kurie yra cenzūruojami. N. Pinčuk taip pat informuoja, kad A. Bialiackiui Baltarusijos prokuratūra prašo skirti didesnę nei teismo paskirta bausmę.

„Aiškiausiai yra žinoma tai, kad šiuo metu jis yra tardymo izoliatoriuje Minske. Visas bendravimas su juo, susižinojimas su juo yra labai ribotas. Jis faktiškai yra apribotas iki susirašinėjimo, galima tik susirašinėti laiškais“, – ELTA surengtoje spaudos konferencijoje trečiadienį sakė N. Pinčuk.

„Bet ir tas susirašinėjimas, aišku, yra labai apribotas, cenzūruojamas, neįmanoma sulaukti atsakymų, liečiančių kažkokius konkretesnius dalykus, jo laikymo sąlygas ir panašiai“, – taip pat akcentavo ji.

Visgi, pasak jos, iš tam tikrų signalų galima spręsti, kokiomis sąlygomis yra laikomas A. Bialiackis. N. Pinčuk pažymi, apie blogėjančią sutuoktinio regą galima spręsti iš pakitusios jo rašysenos.

„Kas susiję su galima sveikatos būkle, tai aš galiu apie tai spręsti iš tam tikrų netiesioginių dalykų, iš netiesioginių požymių, pavyzdžiui, iš to, kad pasikeitė jo rašybos braižas. Galiu spėti, kad blogėja rega dėl prasto apšvietimo kameroje, kur jis yra laikomas. Per visą tą laiką, kai jis yra įkalintas, per pastaruosius pusantrų metų taip ir nepavyko, pavyzdžiui, išrašyti jam recepto akiniams. Iki šiol jis akinių nedėvėjo“, – teigė A. Pinčuko.

„Jeigu kalbėsime apie kažkokius kitus sveikatos dalykus, apie sveikatos būklę, tai visiškai suprantama, kad gyvenimas tokiomis sąlygomis tiesiog blogina jo bendrą sveikatos būklę“, – pridūrė ji.

A. Bialiackio žmona atkreipia dėmesį, kad šiame tardymo izoliatoriuje taip pat kalinami ir žmonės turintys rimtų sveikatos problemų, kuriems reikiama pagalba nėra suteikiama.

„Represuojami ir įkalinami žmonės, kurie turi onkologines ligas, chroniškus susirgimus. Taigi kalbėti apie rūpinimąsi sveikata, apie kažkokią sveikatos priežiūrą tokiomis sąlygomis apskritai nėra prasmės“, – sakė ji.

Prokuratūra prašo A. Bialiackiui skirti didesnę bausmę

N. Pinčuk taip pat pažymi, kad A. Bieliackiui prokuratūra prašo paskirti didesnę bausmę.

„Ką tik pasirodė pati naujausia informacija, kad prokuratūra prašo paskirti Alesiui didesnę bausmę negu buvo paskirta teismo“, – informavo N. Pinčuk.

„Valdžia nesustoja, valdžia nestabdo ir taip pat tai yra signalas, ženklas ir Europai, Vakarams, tarptautinei bendruomenei, kad šis tarptautinis pripažinimas, bet kokie tokie pripažinimo, paramos veiksmai Baltarusijos režimui yra visiškai nė motais, visiškai jokia vertybė ir visiškai joks faktorius“, – akcentavo ji.