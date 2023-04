Ministras, be to, atmetė kaltinimus, kad Turkijos vyriausybė pateikia per mažus aukų skaičius. Tai tik „spekuliacijos“, teigė jis. Abejones dėl oficialių skaičių, be kita ko, pareiškė Turkijos gydytojų rūmai (TTB).

Vasario 6 d. du 7,7 ir 7,6 balo stiprumo žemės drebėjimai supurtė Pietryčių Turkiją ir Sirijos šiaurės rytus. Iš viso žuvo daugiau kaip 57 000 žmonių, vien tik Turkijoje daugiau kaip 2 mln. neteko pastogės.