JT kitą mėnesį nebeturės pinigų pamaitinti 600 tūkst. pabėgėlių Čade

JT Pasaulinė maisto programa (WFP) teigė, kad Čadas priglaudė daugiausiai pabėgėlių Vakarų ir Centrinėje Afrikoje, o jų skaičius auga dėl neramumų kaimyniniame Sudane.

Pasak WFP, nepaisant to, kad pabėgėliai yra prioritetas, ji turėjo sumažinti savo planus paremti 455 600 pabėgėlių iki maždaug 270 tūkst. balandžio mėnesį.

„Jau atlikome drastišką atranką, kad užtikrintume, jog pagalbą gaus skurdžiausi iš skurdžiųjų, – žurnalistams Ženevoje vaizdo ryšiu iš sostinės Ndžamenos sakė WFP Čado šalies direktorius Pierre‘as Honnorat. Tačiau „nuo gegužės visiškai neturime lėšų pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims. Tai tikrai katastrofiška“.

WFP nori gauti 142,7 mln. dolerių ateinantiems šešiems mėnesiams, kad galėtų pamaitinti visus krizės paliestus Čado gyventojus, taip pat ir pabėgėlius, 380 tūkst. šalies viduje perkeltųjų asmenų ir kitus Čado gyventojus, kurie pastaraisiais metais nukentėjo nuo ekstremalių oro sąlygų.

„Jei nebus gautas tolesnis finansavimas, 2023 metų gegužę bus 100 proc. sustabdyta parama maistu tiek pabėgėliams, tiek šalies viduje perkeltiesiems asmenims“, – sakoma agentūros pranešime.

Čade jau ketvirtus metus iš eilės jaučiamas labai didelis maisto trūkumas. Praėjusiais metais šalis patyrė prasčiausią per dešimtmetį derliaus sezoną, be to, ją nusiaubė didžiausi per 30 metų potvyniai.

Pasak WFP, Čade yra 1,9 mln. žmonių, kuriems trūksta maisto.