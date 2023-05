Rumunija tikisi šiais metais prisijungti prie Šengeno erdvės

Rumunija įvykdė prisijungimo prie 27 narių Šengeno erdvės formalumus ir tikisi, kad tai įvyks per Ispanijos pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES) antrąjį šių metų pusmetį, sakė ministerijos valstybės sekretorius Raedas Arafatas.

Šengeno erdvė apima daugumą Europos Sąjungos šalių, taip pat Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją, prisijungimo prie šios erdvės laukia ES narės Rumunija ir Bulgarija.

Pasak R. Arafato, tokios krizės kaip pandemija parodė, kad galima pasiekti kur kas daugiau, kai ES dirba išvien. Jis paragino išplėsti Šengeno erdvę į visas ES nares.

Rumunijos ekonomiką stabdo ilgos eilės pasienyje, nukenčia ir daug žmonių, sakė jis. Pasak pareigūno, vargu ar kokie nors migrantai iš trečiųjų šalių siekia patekti į ES per Rumuniją. Be to, Rumunija sustiprino apsaugą prie savo sienų.

Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno erdvės gruodį atidėjo Austrija. Viena tikino, kad per Rumuniją Austriją pasiekia per daug nelegalių migrantų. Naujos narės gali būti priimtos tik sutikus visoms šalims.