Irane nežinomas užpuolikas nušovė žurnalistą

Laikraščio „Tavsa-e-Jonob“ vyriausiasis redaktorius Akbaras Limuchi buvo nužudytas, kai nežinomas asmuo įėjo į kavinę Izeho mieste ir paleido į jį ugnį. Užpuolikui pavyko pasprukti.

Policija pradėjo tyrimą, kad nustatytų išpuolio kaltininką.

Pastarosiomis savaitėmis šalyje vis dažniau pranešama apie atakas, kurių motyvai lieka neaiškūs.

Praėjusį mėnesį Irane per atskirus išpuolius žuvo policijos vyresnysis tyrėjas ir jo žmona, taip pat aukšto rango dvasininkas. Be to, du religinės mokyklos studentai buvo sužeisti, kai į juos įsirėžė automobilis.

Irane nuo praėjusio rudens nesiliauja neramumai, kilę po to, kai mirė kurdų kilmės moteris Mahsa Amini, policijos sulaikyta už tariamą aprangos taisyklių pažeidimą.