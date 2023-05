Baltarusijos opozicionierius: po susitikimo su V. Putinu A. Lukašenka paguldytas į ligoninę kritinės būklės

„Pagal mūsų turimą informaciją, kurią reikia papildomai patvirtinti, po susitikimo su V.Putinu už uždarų durų A.Lukašenka buvo skubiai nugabentas į Maskvos centrinę klinikinę ligoninę, kur buvo atsiųsti geriausi specialistai. Atliktas kraujo plovimas, A.Lukašenkos būklė pripažinta nepavojinga. Organizuotomis Baltarusijos diktatoriaus gelbėjimo priemonėmis buvo siekiama užkirsti kelią spekuliacijoms apie galimą Kremliaus dalyvavimą jį apnuodijant“, – rašė jis „Telegram“ .

V.Cepkalo pabrėžė, kad nesvarbu, ar A.Lukašenka grįš į darbą. Gydytojai įspėja apie galimus ligos atsinaujinimus.

Vėliau opozicionierius pridūrė, kad A.Lukašenkos buvimą Rusijos prezidento administracijos centrinėje klinikinėje ligoninėje bandoma pateisinti medicininės ekspertizės atlikimu.

„Tokios versijos atsiradimas yra visiškai natūralus, nes bandoma nuslėpti tikrąją paciento padėtį, kuri vis dar išlieka sunki. Ankstesnius prastos sveikatos atvejus taip pat bandyta nutylėti. Taigi šiuo atveju, kad nekiltų įtarimų, jo lėktuvas net buvo išsiųstas į Minską“, – pažymėjo jis.

A.Lukašenkos sveikata

Gegužės 9 d. per paradą Rusijoje daugelis pastebėjo, kad Baltarusijos prezidentu pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka susirgo. Jis vos galėjo judėti, be to, nepasirodė susitikime su V.Putinu.

Po kelių dienų A.Lukašenka padarė pareiškimą apie savo ligą. Pasak jo, jis sirgo adenovirusu, tačiau dėl dažnų kelionių neturėjo galimybės gydytis.

Parengta pagal „Unian“ inf.