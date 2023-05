Lietuviai atvežė vokiečiams rusų nusikaltimų Ukrainoje įrodymus

Rusų okupantų apšaudytas greitosios pagalbos automobilis iš Charkovo jau stovėjo Kijeve, Vilniuje, o dabar atgabentas į Miuncheną. Tai – pilietinės visuomenės iniciatyva: iš Ukrainos į Lietuvą jį atvežė visuomenininkas ir aktyvistas Olegas Šurajevas ir Olena Fedorova iš Charkovo.

Atvežimą iš Vilniaus į Miuncheną inicijavo ir organizavo Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybos narė Irma Petraitytė-Lukšienė, aktyvistė ukrainietė Valentyna de Maar, ukrainiečių kilmės vokietė Tamara Ohrischenko, kiti Miunchene ir Bavarijoje gyvenantys aktyvistai.

Sušaudytas greitosios pagalbos automobilis Vokietijos visuomenei buvo pristatytas tūkstantinės demonstracijos metu. Joje kalbėjo Ukrainos generalinis konsulas Miunchene Jurijus Jarmilko, taip pat Bavarijos parlamento viceprezidentas Markus Rinderspacheris, kuris aiškiai išsakė savo paramą Ukrainai.

Demonstracijoje kalbėjusius lietuvius O.Šurajevą ir I.Petraitytę–Lukšienę aikštėje susirinkę žmonės pasitiko padėkos už pagalbą ir paramą Ukrainai skandavimu.

Iniciatyva susilaukė didelio Vokietijoje gyvenančių piliečių, institucijų, organizacijų, politikų ir žiniasklaidos dėmesio. Apie akciją pranešė virš 30 Vokietijos žiniasklaidos kanalų, tarp jų ir tokie gigantai kaip „Süddeutsche Zeitung“, „Die Zeit“, RTL, BR–“Bayerischer Rundfunk“.

Žiniasklaidoje akcentuojama, kad lietuviai aktyvistai ragina Vokietijos visuomenę nepavargti nuo karo ir toliau remti Ukrainą.

Vokietijos televizijos kanalas „Bayerischer Rundfunk“, turintis per 6 milijonų žiūrovų, pranešė, kad būtent šiame kontekste, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvauja Japonijoje G7 viršūnių susitikime ir kovoja dėl didesnės karinės pagalbos savo šaliai, Rusijos karo brutalumą galima pamatyti Miuncheno Marienplatz aikštėje, kur stovi gyvybes turėjęs gelbėti apšaudytas ukrainiečių greitosios pagalbos automobilis. Granatų skeveldros ir kulkų skylės greitosios pagalbos automobilyje, ir tai pasako viską.

„Tai yra Rusijos karo nusikaltimų įrodymai, rusai užpuola civilius gyventojus, paprastus žmones ir tai yra kasdienybė Ukrainoje“, – interviu „Bayerischer Rundfunk“ kalbėjo O. Šurajevas.

Laidoje taip pat pabrėžiama, kad greitosios pagalbos automobilio atvežimo į Miuncheną organizatoriai prašo paramos ukrainiečiams, kad norima parodyti, jog prieš Ukrainą, prieš demokratiją kariauja teroristai, kurie sąmoningai šaudo į civilius gyventojus, į greitosios pagalbos personalą, ir kad visa tai turi būti sustabdyta.

Šios akcijos tikslai ir buvo priminti, kad karas dar nesibaigė ir parodyti Vokietijos visuomenei rusijos karo nusikaltimus iš arti, padėkoti visiems, padedantiems Ukrainai, raginti nepavargti nuo karo ir remti Ukrainą iki jos pergalės, surinkti pinigus naujam greitosios pagalbos automobiliui ir jį pristatyti į Charkovo regioną.

Projektą parėmė Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje ir visuomeninės organizacijos: Fellas for Europe e.V., Pulse of Europe e.V., München Hilft Ukraine e.V., Vokietijos lietuvių bendruomenė, Lietuvių Kultūros Institutas (LKI), Dachverband der ukrainischen Organisationen in Deutschland, PLAST–ukrainischer Pfadfinderbüro in Berlin e.V., taip pat Vokietijoje garsi istorikė Dr. Franziska Davies ir daug kitų aktyvių piliečių bei organizacijų.