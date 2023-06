Anglijos Notingamo miesto centre rasti trys negyvi žmonės.

Pasak policijos, pradžioje antradienio rytą du negyvi asmenys pastebėti vienoje gatvėje. Netrukus po to furgonas mėgino pervažiuoti tris žmones. Jie gydomi ligoninėje. Be to, kitoje gatvėje rastas trečias negyvas žmogus. Įvykių vietos yra skirtingos. Dėl įtarimų nužudymu sulaikytas 31 metų vyras.

„Tai siaubingas ir tragiškas incidentas, per kurį žuvo žmonės“, – sakė policijos vadovė Constable Kate Meynell. Policija spėja, kad visi įvykiai tarpusavyje susiję. „Tyrimas kol kas yra ankstyvoje stadijoje. Tyrėjai aiškinasi, kas atsitiko, – teigė pareigūnė. – Prašome visuomenės kantrybės, kol tyrimas tęsiamas“.

Prieš tai policija pranešė, kad Notingame „įvyko sunkus incidentas, kuris tęsiasi“, tačiau konkrečių detalių neįvardijo.

Miesto centre buvo uždarytos kelios gatvės, sustabdytas tramvajų eismas, kitais maršrutais nukreipti autobusai.