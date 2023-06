Mirtingiausias HIMARS smūgis: Ukrainos pareigūnas atskleidė, kaip smogė okupantams prie Kremenos

Okupantai iš Rusijos šį smūgį pavadino pačiu mirtiniausiu.

„Mūsų suplanuoti darbai – skraidyti po teritorijas, nustatyti taikinius ir vėliau priimti sprendimą dėl smūgio – buvo baigti. Tiesą sakant, tai pavieniai atvejai (kai priešas neslepia savo technikos – UNIAN). Jie gana kruopščiai ją slepia, maskuoja. Mums tiesiog pasisekė pagauti momentą, kai buvo tam tikro klasterio registracija, transporto priemonių patikra.

Paprasčiausiai jie dar nebuvo spėję to padaryti (užmaskuoti savo transporto priemones – UNIAN)... Dronas-kamikadzė negalėjo įveikti to atstumo per trumpą laiką, todėl ji egavo iš HIMARS“, – sakė V. Šapovalis.

Jis pažymėjo, kad negali patvirtinti rusų teiginių apie pašėlusius siaubingus po šio smūgio.

„Buvo aštuoni sunkvežimiai, vežantys personalą, vidutiniškai 20 žmonių viename sunkvežimyje... Na, ten buvo gera kompanija, ne daugiau. Net aukų skaičiaus negalime iki galo žinoti, nes iš tikrųjų atstumas buvo didelis. Išsamiau stebėti negalėjome. Kai kitą dieną skridome apžiūrėti, ten jau viskas buvo surinkta“, – pridūrė jis.