Dingusiame povandeniniame laive – deguonies vis mažiau: tiksi paskutinės valandos, aiškėja naujos detalės

Paieškos zona išsiplėtė dėl antradienį ir trečiadienį užfiksuotų garsų. Gelbėtojai po vandeniu išgirdo triukšmą – smūgių garsus, tačiau neaišku, ar juos galėjo sukelti žmogus, ar tai tik kiti metaliniai objektai, kurių nemažai yra aplink „Titaniko“ skendimo vietą.

Gelbėjimo operaciją vykdantiems pareigūnams – nemenka užduotis. Furgono dydžio ekspedicinio povandeninio laivo jie ieško dvigubai didesnėje nei Konektikuto valstijos teritorijoje ir 4 kilometrų gylyje.

Paiešką vykdančių pareigūnų teigimu, privaloma išlikti „optimistiškiems ir kupiniems vilties“ – ketvirtadienį prie paieškos prisideda 10 papildomų laivų ir keli nuotoliniu būdu valdomi povandeniniai laivai. Vis dėlto paieškai vadovaujantis kapitonas išliko realistas: „Atvirai kalbant, mes nežinome, kur jie yra“.

JAV pakrančių apsaugos tarnyba apskaičiavo, kad deguonis laive esantiems žmonėms gali baigtis 7 val 18 min. rytų laiku JAV, t.y. 14 val 18 min. Lietuvos laiku.

Penkių žmonių ekspedicijoje, į kurią bilietas kainuoja ketvirtį milijono dolerių – ir britų milijardierius, ir pakistanietis verslininkas su vaiku, ir vienas iš laivo kūrėjų. Teigiama, kad jis apmokytas, kaip elgtis tokiose situacijose taupant deguonį. Optimistiškiausia versija, jei įgula dar gyva ir jie taupo deguonį, jo gali užtekti ir iki penktadienio.

Pranešama, kad visą ketvirtadienį vandenų dugno gelmes skenuos nuotoliniu būdu valdomi aparatai (ROV) su kameromis. Šiuo metu netoli „Titaniko“ nuolaužų vietos esantis „Poliarinis princas“ – mokslinių tyrimų laivas, iš kurio buvo paleistas „Titanas“ – ir toliau liks paieškos valdymo centru.

Pavojai

Hiperbarinės medicinos ekspertas iš Niufaundlendo valstijoje esančio Memorialinio universiteto Sent Džonse Kenas Ledezas BBC teigė, kad oro trūkumas nėra vienintelis pavojus, kuris gresia laive esantiems žmonėms.

Laivas galėjo netekti elektros energijos, kuri greičiausiai turi įtakos kontroliuojant deguonies ir anglies dioksido kiekį laive. Mažėjant deguonies kiekiui, didėja įgulos iškvepiamo anglies dioksido kiekis. Pasak jo, tai gali turėti mirtinų pasekmių. Per didelis dujų kiekis žmogaus kraujyje – hiperkapnija – gali nužudyti žmogų, jei nėra laiku suteikiama pagalba.

„Didėjant anglies dioksido kiekiui, jis pradeda veikti raminamai, tampa panašus į anestetiko dujas, ir jūs užmiegate“, – pasakojo jis.

Tuo metu buvęs Karališkojo karinio jūrų laivyno povandeninio laivo kapitonas Ryanas Ramsey BBC pasakojo, kad internete paskelbtus vaizdo įrašus iš „Titano“ vidaus detaliai išanalizavo ir nepastebėjo, kad laive būtų anglies dioksidą šalinanti sistema.

„Man tai atrodo, kaip didžiausia problema“, – sakė jis.

Pasak kapitono, jei povandeninis laivas yra ant jūros dugno, vandens temperatūra veikiausiai laikosi ties 0 laipsnių. Jei „Titanas“ taip pat prarado elektrą, jis negeneruos jokios energijos, todėl negalės gaminti šilumos.

Dėl šios priežasties įgulai gresia hipotermija – būsena, kai organizmo temperatūra nukrinta iki žemesnės nei reikalinga palaikyti organizmo metabolizmą ir funkcionavimą.

Pasak ekspertų, hipotermijos metu sulėtėjęs kvėpavimas gali padėti išsaugoti daugiau deguonies. Tačiau, anot R.Ramsey, tai gali būti sunku, atsižvelgiant į patiriamą stresą.

Deguonies trūkumas ir anglies dioksido kaupimasis povandeniniame laive reiškia, kad įgulos gebėjimas užmegzti ryšį su paieškos misiją vykdančiais gelbėtojais sumažėja. Įgulai gali būti sunkiau reguliariai daužyti į laivo korpusą bandant sukelti garsą, kurį galėtų užfiksuoti tarnybos.

„Jei jie bus be sąmonės, jie negalės daug kuo sau padėti“, – sakė K.Ledezas.

Mokslų daktaras pridūrė, kad įgula taip pat galėtų išbarstyti anglies dioksidą sugeriančių granulių arba sumažinti energijos naudojimą, jei dar turi elektros energijos.

„Jei kas nors ir gali išgyventi, žinote, tai šie asmenys, – sakė jis. – Tai priklauso tik nuo to, ar jie turi energijos, ir nuo to, ar jie turi šviesos, kad galėtų surasti daiktus ir atlikti šias kontrolės priemones, bet, be abejo, jie vis dar gali būti gyvi.“