Anglijos ligoninių gydytojai surengs penkių dienų trukmės streiką

Pasak šalies medikų asociacijos, jaunesnieji gydytojai streikuos penkias dienas – nuo liepos 13 dienos 7 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku iki liepos 18 dienos ryto.

Apie naujausią streiką pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį jau vyko viena 72 val. trukmės akcija, surengta po to, kai vyriausybė atsisakė derėtis dėl savo pasiūlymo pakelti atlyginimus 5 proc.

Premjero Rishio Sunako atstovas žinią apie naują streiką pavadino „itin nuviliančia“. „Tai kelia grėsmę pacientų saugumui ir mūsų pastangoms sumažinti eiles“, – tvirtino atstovas ir pabrėžė, kad vyriausybės siūlymas dėl algų yra „sąžiningas“.

Nepaisant to, medikai savo ruožtu teigia, kad per pastaruosius 15 metų jų atlyginimai sumažėjo 26 proc., darbo užmokesčiui nesivejant infliacijos. Medikai norėtų, kad jų atlyginimai grįžtų į 2008–2009 metų lygį, tačiau vyriausybė argumentuoja, jog prieaugis vidutiniškai prilygtų 35 proc., o tai esą yra per brangu.